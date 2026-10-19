Nga xúc tiến cải tổ chính phủ, bổ nhiệm các vị trí chủ chốt

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 19/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ đề xuất do Thủ tướng Mikhail Mishustin đệ trình về việc điều chỉnh một số vị trí trong chính phủ. Theo thông báo của Chính phủ Nga, Tổng thống Putin và Thủ tướng Mishustin đã thống nhất danh sách các ứng viên để trình Duma Quốc gia (Hạ viện) phê chuẩn theo quy định của Hiến pháp.

Theo hãng tin Interfax, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo Tổng thống Putin đã có cuộc làm việc với Thủ tướng Mishustin vào sáng cùng ngày. Bên cạnh các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội, hai bên thảo luận những đề xuất thay đổi nhân sự trong chính phủ và các đề xuất này đã nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Putin.

Theo phương án công bố, Chính phủ Nga đề cử Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính; Thứ trưởng thứ nhất Bộ Tài chính Irina Okladnikova giữ chức Phó Thủ tướng kiêm Chánh Văn phòng Chính phủ, thay ông Dmitry Grigorenko.

Chính phủ Nga cũng đề cử Bộ trưởng Giao thông vận tải Andrei Nikitin giữ chức Phó Thủ tướng, phụ trách một số lĩnh vực, trong đó có phát triển ngành giao thông vận tải; đồng thời đề cử người đứng đầu Cơ quan Vận tải hàng không liên bang Nga (Rosaviatsiya), ông Dmitry Yadrov thay ông Nikitin lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải.

Trong khi đó, người đứng đầu vùng Primorsky Krai, ông Oleg Kozhemyako được đề cử cho vị trí Phó Thủ tướng kiêm Đại diện toàn quyền của Tổng thống tại Vùng liên bang Viễn Đông thay ông Yury Trutnev./.