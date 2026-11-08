Ngã xe đạp xuống kênh, bé trai 7 tuổi tử vong

Chiều 8/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể bé trai 7 tuổi bị đuối nước tại phường Hóa Châu.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân được xác định là cháu N.Đ.Đ.K. (SN 2019). Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, cháu K. đạp xe trên tuyến đường bê tông qua thôn Kim Đôi, phường Hóa Châu. Khi đi ngang khu vực trạm bơm điện Quảng Thành, cháu không may ngã xe, rơi xuống kênh nước.

Khu vực kênh nước nơi xảy ra vụ tai nạn thương tâm. Ảnh minh họa

Đáng chú ý, tuyến đường bê tông tại khu vực xảy ra tai nạn chạy sát mép kênh nhưng không có lan can bảo vệ.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 2 phối hợp Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Huế) huy động lực lượng, phương tiện tổ chức tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ.

Đến chiều cùng ngày, sau hơn 4 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cháu bé dưới kênh nước.