Nga xây dựng trung tâm dữ liệu dưới lòng đất để đảm bảo an toàn

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Nhà mạng viễn thông Rostelecom của Nga đang bắt đầu xây dựng các trung tâm dữ liệu dưới lòng đất. Cơ sở đầu tiên dự kiến sẽ được xây dựng với sự hợp tác của công ty Norilsk Nickel.

Các cơ sở như vậy được coi là an toàn nhất, vì chúng có ba cấp độ bảo vệ.

Cấp độ đầu tiên liên quan đến việc tạo ra một cơ sở sao lưu để lưu trữ các bản sao dữ liệu có thể cần thiết trong trường hợp cơ sở hạ tầng chính bị hư hại.

Cấp độ thứ hai liên quan đến việc tạo ra các địa điểm phân tán về mặt địa lý để lưu trữ sức mạnh tính toán và dịch vụ. Điều này sẽ cho phép cơ sở hạ tầng được phân tán thay vì tập trung tại một vị trí duy nhất.

Cấp độ thứ ba là việc tạo ra các trung tâm dữ liệu dưới lòng đất, có tính đến các kịch bản đe dọa xấu nhất.

Các trung tâm dữ liệu dưới lòng đất được đề xuất đặt trong các mỏ than bỏ hoang. Ngoài việc đảm bảo an ninh cho các cơ sở chiến lược, biện pháp này còn nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp than của Nga.

Trước đó, Chủ tịch Rostelecom, Mikhail Oseevsky, đã phát biểu tại Diễn đàn SOC rằng thị trường trung tâm dữ liệu của Nga hiện đang thay đổi do một số yếu tố, trong đó có việc các trung tâm dữ liệu trở thành mục tiêu trong các cuộc xung đột.

Các thay đổi mà ông mô tả bao gồm các trung tâm dữ liệu trong nước sẽ tiêu thụ ít năng lượng hơn, sẽ được phân bố ở nhiều địa điểm khác nhau, và thậm chí có thể chuyển sang sử dụng năng lượng hạt nhân.

Theo ông Oseevsky, hai "yếu tố" - an ninh vật lý của các trung tâm và sự sẵn có của nguồn điện - hiện đang "làm thay đổi mạnh mẽ mô hình." Ông tin rằng những yếu tố này sẽ thay đổi mô hình xây dựng các trung tâm dữ liệu và vị trí của chúng.

Các chuyên gia trước đây đã đưa ra ý tưởng đặt các trung tâm dữ liệu dưới lòng đất. Họ lưu ý rằng việc xây dựng cần phải tính đến điều kiện địa phương và một loạt các rủi ro tiềm tàng.

Những rủi ro này không chỉ bao gồm nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa hoặc máy bay không người lái mà còn cả các yếu tố tự nhiên, chẳng hạn như động đất hoặc lũ lụt.

Vào tháng 10/2026, các trung tâm dữ liệu của Yandex và Sberbank đã bị hư hại do các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, và việc khôi phục những dịch vụ trực tuyến cho các trung tâm này vẫn đang tiếp diễn.

Theo tính toán của chuyên gia, việc xây dựng một cơ sở ngầm có thể đắt hơn khoảng 30-40% so với một cơ sở trên mặt đất tương đương.

Cấu trúc chi phí của một trung tâm dữ liệu ngầm cũng khác biệt: chi phí làm mát có thể giảm, nhưng phát sinh thêm các chi phí khác, bao gồm hỗ trợ và chống thấm cho các công trình, thông gió mỏ và giám sát khí, hệ thống chữa cháy và sơ tán dưới lòng đất, thiết bị nâng hạ, điện và cáp quang từ mặt đất, và các kênh liên lạc dự phòng.

Chi phí cũng phụ thuộc vào việc cơ sở được xây dựng từ đầu hay cải tạo một cấu trúc ngầm hiện có./.