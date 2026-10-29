Nga xây dựng mạng Internet cạnh tranh Starlink

Phát biểu tại triển lãm các thành tựu đổi mới công nghệ của Nga, ông Putin được Bộ trưởng Phát triển số Maksut Shadayev giới thiệu về Rassvet, hệ thống do công ty hàng không vũ trụ Bureau 1440 phát triển.

Khi đề cập đến mạng lưới Starlink với hơn 5.000 vệ tinh trên quỹ đạo, nhà lãnh đạo Nga nhận xét ông Musk là “một thiên tài, một thiên tài thực sự”.

Ông Putin bày tỏ tự hào khi Nga bắt đầu xây dựng mạng lưới vệ tinh riêng, đồng thời cho biết Moskva vẫn duy trì liên hệ với các đối tác Mỹ, trong đó có ông Musk, nhằm ngăn ngừa tình trạng gây nhiễu giữa các vệ tinh.

Theo ông, hai bên tiếp tục phối hợp bất chấp những bất đồng chính trị, với sự tham gia của Cơ quan Vũ trụ Nga Roscosmos và các doanh nghiệp liên quan.

Theo Bộ trưởng Shadayev, Rassvet hiện có hơn 30 vệ tinh trên quỹ đạo. Hệ thống bắt đầu các đợt phóng thử nghiệm trong năm 2023 và 2024; riêng năm 2026, Nga tiếp tục phóng thêm 32 thiết bị vũ trụ để mở rộng mạng lưới.

Moskva đặt mục tiêu nâng số vệ tinh Rassvet lên 292 chiếc vào cuối năm 2027 và khoảng 900 chiếc vào năm 2035. Dù còn cách xa quy mô Starlink, dự án được xem là bước đi nhằm phát triển năng lực kết nối Internet từ không gian và giảm phụ thuộc vào các nền tảng nước ngoài.

Ông Putin nhấn mạnh Nga mới chỉ đi những bước đầu tiên, nhưng điều quan trọng là đã khởi động được dự án. Giai đoạn tiếp theo, theo ông, là chuyển từ chất lượng sang số lượng.