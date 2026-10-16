Nga xây căn cứ UAV rộng bằng 126 sân bóng chỉ trong 6 tuần, Ukraine đối mặt thách thức mới

Ảnh vệ tinh ngày 11/10/2026 cho thấy một cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, Nga đang dần hoàn thiện . Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Báo The Kyiv Post cho biết theo phân tích hình ảnh vệ tinh của Reuters, Nga đã gần hoàn thành một căn cứ phóng UAV tấn công sử dụng động cơ phản lực mới có quy mô lớn tại tỉnh Rostov, phía Tây Nam nước này, chỉ trong 6 tuần, trong bối cảnh Moskva gia tăng các cuộc tấn công ngày càng khó bị Ukraine đánh chặn.

Cơ sở nằm gần Millerovo, cách một căn cứ không quân Nga khoảng 3,5 km, đã phát triển từ một khu đất trống thành một tổ hợp rộng khoảng 0,9 km², rộng tương đương khoảng 126 sân bóng đá, trong khoảng thời gian từ ngày 31/8 đến ngày 14/10.

Theo các chuyên gia được Reuters dẫn lời, cơ sở này được thiết kế để triển khai các dòng UAV phản lực mới nhất của Nga là Geran-4 và Geran-5, có tốc độ cao hơn đáng kể so với các UAV sử dụng động cơ piston truyền thống, có thể đạt tốc độ lên tới 600 km/giờ.

Ông Mike Monnik, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành công ty tình báo tư nhân DroneSec, đã xác định được 8 bệ phóng dọc theo rìa phía Tây của cơ sở này. Theo phân tích hình ảnh vệ tinh của Reuters, hai bệ trong số đó đã được lắp đặt đường ray phóng.

Theo ông Monnik, căn cứ có thể đi vào hoạt động trong vòng vài tuần tới, thậm chí sớm hơn và “tốc độ xây dựng cho thấy Nga có thể nhanh chóng triển khai những năng lực tấn công đã được thiết lập như thế nào”.

Ảnh vệ tinh ngày 31/8/2026 khu đất sau này được Nga xây dựng cơ sở phóng thiết bị bay không người lái (UAV) quy mô lớn gần Millerovo, tỉnh Rostov, vẫn còn trống. Ảnh: PLANET LABS / Pleiades Neo

Nga gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV tốc độ cao

Việc xây dựng căn cứ diễn ra trong bối cảnh Nga tăng mạnh việc sử dụng UAV phản lực để tấn công Ukraine, trong đó thủ đô Kiev và khu vực xung quanh nằm trong số những địa bàn bị tấn công nặng nề nhất.

Theo dữ liệu của quân đội Ukraine, số lần Nga sử dụng các loại UAV tốc độ cao hơn này đã tăng khoảng 6 lần trong vòng 3 tháng mùa hè.

Không giống các loại UAV chậm hơn sử dụng động cơ piston, UAV phản lực khó bị đánh chặn hơn bằng những UAV đánh chặn có chi phí tương đối thấp, vốn ngày càng được Ukraine sử dụng nhiều để đối phó với các cuộc tấn công của Nga.

Khi cuộc chiến toàn diện bước sang năm thứ năm, Ukraine dự báo Nga sẽ tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa trong mùa đông năm nay, gây thêm áp lực đối với hệ thống phòng không của nước này.

Theo ông Mike Monnik, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành DroneSec, khi đi vào hoạt động, căn cứ có thể phóng từ 100 UAV phản lực trở lên trong vòng 24 giờ, tùy thuộc vào nguồn cung thiết bị và yêu cầu tác chiến trong khi trên thực tế, Nga thường phóng UAV thành nhiều đợt nhỏ trong ngày.

Căn cứ mới có thể khiến Ukraine khó tấn công hơn

Cơ sở mới nằm gần căn cứ không quân Millerovo, nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân tiêm kích Cận vệ số 31 của Nga.

Theo đánh giá của DroneSec, cơ sở phóng UAV này nhiều khả năng nằm trong phạm vi bảo vệ của hệ thống phòng không tại căn cứ không quân, điều có thể khiến Ukraine gặp nhiều khó khăn hơn khi tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào địa điểm này.

Việc Nga nhanh chóng mở rộng cơ sở hạ tầng phóng UAV cũng đặt ra thách thức tiềm tàng đối với các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong bối cảnh những nước này ngày càng lo ngại về các hoạt động mà họ nói là phá hoại, tấn công mạng và UAV xâm nhập từ phía Nga.