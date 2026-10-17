Nga xây căn cứ phóng UAV thần tốc, mới 6 tuần đã sắp hoàn thành

Căn cứ phóng UAV tại Millerovo ngày 13/10/2026. Ảnh vệ tinh: t.me/absolutely_reliable

Theo truyền thông Nga ngày 15/10, hình ảnh vệ tinh thương mại do Planet Labs và Airbus cung cấp cho thấy một tổ hợp quy mô tương đương khoảng 126 sân bóng đá tính đến ngày 14/10. Vào ngày 31/8, đây chỉ là một cánh đồng trống ở tỉnh Rostov, miền Tây Nam nước Nga.

Hình ảnh chụp từ trên cao ngày 31/8 cho thấy khu vực xây dựng căn cứ mới chỉ có một vài phương tiện trên cánh đồng, chưa có dấu hiệu thi công. Tuy nhiên, hình ảnh chụp vào sáng hôm sau cho thấy công việc xây dựng đã bắt đầu.

Cơ sở này có diện tích khoảng 0,9 km vuông, nằm cách căn cứ không quân Millerovo của Nga khoảng 3,5 km. Đây là nơi đóng quân của Trung đoàn Không quân Tiêm kích Cận vệ số 31.

Địa điểm phóng mới nhiều khả năng nằm trong vùng bảo vệ phòng không do các hệ thống tại căn cứ không quân Millerovo tạo ra. Điều này có thể khiến các nỗ lực tấn công cơ sở mới của Ukraine trở nên khó khăn hơn.

Trong số 8 bệ phóng, hai bệ đã được lắp ray phóng. Ray phóng cũng đang được xây dựng trên hai bệ khác. Trong khi đó, có thể nhìn thấy các hoạt động xây dựng khác trong ảnh vệ tinh suốt 3 ngày của tuần này.

Hoạt động xây dựng căn cứ diễn ra đồng thời với làn sóng gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV phản lực của Nga nhằm vào Ukraine. Ukraine đang gặp khó khăn trong đánh chặn những vũ khí có tốc độ cao hơn, có thể đạt tới 600 km/h.

Khi cuộc xung đột toàn diện bước sang năm thứ năm, Ukraine dự đoán Nga sẽ tiếp tục gia tăng các cuộc tấn công bằng UAV phản lực và tên lửa trong mùa đông này.

Các chuyên gia cho biết, căn cứ trong các hình ảnh vệ tinh có khả năng được sử dụng để phóng các mẫu Geran-4 và Geran-5. Đây là những loại UAV phản lực mới nhất của Nga.

Khu vực phía Tây của căn cứ nói trên có 8 bệ phóng được trang bị ray phóng, có khả năng khai hỏa các UAV này. Căn cứ mới sẽ bổ sung vào mạng lưới hiện có gồm ít nhất 11 địa điểm phóng cố định mà Nga sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào Ukraine.

Chuyên gia đánh giá tốc độ xây dựng cho thấy Nga có thể dễ dàng nhanh chóng triển khai các năng lực tấn công đã được thiết lập. Cơ sở này dường như đã gần hoàn thiện và có thể chỉ cần thêm vài tuần, thậm chí sớm hơn, để hoạt động đầy đủ.

Các chuyên gia cho rằng cơ sở này có thể có khả năng phóng từ 100 UAV phản lực trở lên trong vòng 24 giờ. Tuy nhiên, Nga thường phóng UAV với số lượng nhỏ vào nhiều thời điểm trong ngày. Khả năng thực tế cũng phụ thuộc vào các yếu tố như nguồn cung sẵn có và mục tiêu tác chiến.

Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy, các bệ bê tông và hai đường ray phóng phù hợp với đặc điểm của đường phóng UAV Geran của Nga. Quy mô xây dựng như vậy trong thời gian ngắn là điều đáng chú ý, cho thấy Nga đang đặt niềm tin tương đối lớn vào năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ đối phương.

Các nhà phân tích quân sự cho rằng Nga đã chuyển hướng năng lực sản xuất UAV sang các mẫu sử dụng động cơ phản lực trong bối cảnh Ukraine gặp khó khăn trong đối phó với loại vũ khí này.

Theo dữ liệu quân sự của Ukraine, Nga đã tăng số lần sử dụng UAV phản lực lên khoảng 6 lần trong vòng 3 tháng của mùa hè năm nay. Dữ liệu cho thấy thủ đô Kiev và khu vực xung quanh là những mục tiêu bị tấn công nhiều nhất.

UAV phản lực gây khó khăn cho Ukraine do chúng bay quá nhanh so với khả năng đánh chặn của các UAV đánh chặn mà nước này phát triển để đối phó với những mẫu UAV đời trước sử dụng động cơ piston có tốc độ chậm hơn và chi phí thấp hơn. Ukraine đang khẩn trương tìm giải pháp.

Hoạt động xây dựng cơ sở này diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Nga và liên minh quân sự NATO ngày càng xấu đi.