Nga xác nhận kế hoạch đàm phán 3 bên về an ninh Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN phát

Theo ông Peskov, các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào vấn đề an ninh của cả Nga và Ukraine. Quan chức này nhấn mạnh không thể đạt được giải pháp toàn diện cho cuộc khủng hoảng Ukraine nếu không xem xét những quan ngại an ninh của cả 2 bên.

Ông Peskov cho biết cuộc đàm phán sẽ bắt đầu theo hình thức 3 bên, song chưa thể xác định cụ thể thành phần tham dự và diễn biến của các vòng thảo luận tiếp theo. Ông cũng nhấn mạnh quan điểm của Nga rằng không quốc gia nào được áp đặt tầm nhìn của mình lên các nước khác.

Abu Dhabi từng đăng cai cuộc gặp 3 bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ hồi đầu năm nay, nhưng tiến trình đàm phán sau đó bị đình trệ.

Cũng trong ngày 23-10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết Moscow và Kiev đã tiến hành trao đổi tù binh theo công thức “270 đổi 270”, tương đương 540 người được trao đổi giữa 2 bên.

Liên quan khả năng Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump bên lề Hội nghị cấp cao APEC, ông Peskov nhận định nếu diễn ra, cuộc gặp sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và thu hút sự chú ý của quốc tế.

Tuy nhiên, thông tin được công bố chưa xác nhận cuộc gặp này sẽ diễn ra.