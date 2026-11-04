Nga xác nhận hòa đàm ba bên tại UAE

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ông Vladimir Medinsky, trợ lý của Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ dẫn đầu phái đoàn đàm phán của Moskva.

Cùng ngày 3/11, hãng Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, Đặc phái viên Mỹ SteveWitkoff và Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, dự kiến đại diện Washington tham gia đàm phán tại Abu Dhabi.

Trước đó, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 2/11, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sẽ tập trung vào những thỏa thuận bảo đảm an ninh thời hậu xung đột, các biện pháp giảm leo thang căng thẳng, hoạt động hỗ trợ nhân đạo và những bước đi tiếp theo hướng tới giải pháp hòa bình.