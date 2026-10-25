Nga xác nhận điều 3 tàu chở dầu diesel đến Mỹ

Một tàu chở dầu của Nga . Ảnh: TTXVN phát

Theo kênh RT, các tàu hiện trên đường tới khu vực bờ biển phía Đông Đại Tây Dương. Ông Novak cho biết phần lớn nhiên liệu có thể có nguồn gốc từ tập đoàn năng lượng Rosneft. Moskva tuyên bố sẽ tăng nguồn cung dầu diesel cho thị trường Mỹ và thế giới.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trước đó xác nhận tàu đầu tiên đã khởi hành và cho biết các chuyến hàng tiếp theo sẽ được thực hiện thường xuyên. Tổ chức theo dõi hàng hải TankerTrackers ghi nhận 3 tàu nhận dầu diesel tại các cảng Nga và khai báo điểm đến là Mỹ.

Một trong số đó là tàu Agioi Fanendes treo cờ Malta, chở khoảng 40.000 tấn dầu diesel từ cảng Primorsk trên biển Baltic. Theo truyền thông Anh, tàu dự kiến đến New York ngày 7-11. Danh tính 2 tàu còn lại và cảng dỡ hàng cuối cùng chưa được công bố chính thức.

Thỏa thuận được triển khai trong bối cảnh giá dầu diesel tại Mỹ tăng mạnh, gây sức ép lên chính quyền Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11.

Moskva cho biết đã nới hạn chế xuất khẩu, cho phép vận chuyển tới 500.000 tấn dầu diesel ra thị trường quốc tế trong tháng 10, đồng thời ưu tiên đáp ứng nhu cầu trong nước. Tuy nhiên, thỏa thuận cũng gây tranh luận tại Mỹ về tính pháp lý và khả năng tác động đến chính sách trừng phạt Nga.