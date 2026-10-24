Nga xác nhận điều 3 tàu chở dầu diesel đến Mỹ

Một tàu chở dầu của Nga . Ảnh: TTXVN phát

Kênh RT (Nga) dẫn lời Phó Thủ tướng Novak cho biết hôm 23/10 rằng các con tàu này hiện đang trên đường hướng tới bờ biển phía Đông Đại Tây Dương. Ông Novak đồng thời bổ sung rằng phần lớn nguồn cung nhiên liệu này có thể bắt nguồn từ tập đoàn năng lượng khổng lồ Rosneft của Nga.

Ông Novak nhấn mạnh: “Theo các thỏa thuận đã được công bố trước đó nhằm tăng nguồn cung cho thị trường dầu diesel toàn cầu, Nga sẽ bảo đảm cung cấp thêm nhiên liệu diesel cho thị trường thế giới và Mỹ”.

Nga đã nới lỏng hạn chế đối với hoạt động xuất khẩu dầu diesel, cho phép các công ty của nước này vận chuyển tới 500.000 tấn nhiên liệu ra thị trường quốc tế trong tháng 10, đồng thời đảm bảo nhu cầu nội địa vẫn được đáp ứng đầy đủ. Các lô hàng này được thực hiện với sự hỗ trợ đáng kể từ Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF), do đặc phái viên kinh tế của Tổng thống Putin là ông Kirill Dmitriev đứng đầu.

Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết rằng các đợt vận chuyển tiếp theo sẽ được thực hiện đều đặn. Ông xác nhận tàu chở dầu đầu tiên đã khởi hành nhưng không nêu đích danh con tàu này.

Các nhóm theo dõi hàng hải xác định một trong những tàu chở dầu đó là chiếc Agioi Fanendes treo cờ Malta, đang vận chuyển khoảng 40.000 tấn dầu diesel. Theo truyền thông Anh, con tàu này đã rời cảng Primorsk của Nga trên biển Baltic và đang hướng tới New York, với thời gian dự kiến cập cảng ban đầu là ngày 7/11.

Tổ chức TankerTrackers ghi nhận có tổng cộng ba con tàu đã nhận dầu diesel tại các cảng của Nga và khai báo điểm đến là Mỹ. Tuy nhiên, danh tính cụ thể của các con tàu này cũng như cảng dỡ hàng cuối cùng vẫn chưa được công bố chính thức.

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 9/10. Hai bên dành nhiều thời gian trao đổi về triển vọng giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày 9/10 tuyên bố Nga đã đồng ý cung cấp hàng triệu tấn dầu diesel cho thị trường Mỹ và quốc tế.

Thỏa thuận này đạt được trong bối cảnh ông Trump đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn về việc giảm giá nhiên liệu trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Giá dầu diesel tại Mỹ đã tăng vọt lên trên 6,50 USD/gallon trong tháng 9, thậm chí vượt mức 8 USD/gallon ở một số khu vực tại California. Tình trạng này diễn ra giữa lúc nguồn cung năng lượng toàn cầu bị gián đoạn do cuộc chiến của Mỹ và Israel nhắm vào Iran, cùng với các hạn chế đối với hoạt động vận tải biển qua eo biển Hormuz.

Nga vốn là quốc gia xuất khẩu dầu diesel lớn thứ hai thế giới, chỉ đứng sau Mỹ, với thị phần chiếm khoảng 10% tổng lượng xuất khẩu toàn cầu. Những gián đoạn trong nguồn cung từ Nga có thể đẩy giá tăng cao, ngay cả ở những quốc gia không trực tiếp nhập khẩu loại nhiên liệu này.

Ngày 16/10, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khẳng định rằng, dù lượng dầu diesel dư thừa của Nga trong năm nay thấp hơn trước, nhưng vẫn đủ để đáp ứng nhu cầu trong nước và duy trì hoạt động xuất khẩu.