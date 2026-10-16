Nga xác nhận đã nối lại xuất khẩu dầu diesel theo thỏa thuận với Mỹ

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Tuần trước, ông Trump cho biết Nga đã đồng ý cung cấp dầu diesel cho thị trường toàn cầu nhằm nỗ lực hạ giá nhiên liệu. Đồng thời, sau khi thỏa thuận được công bố, Moscow đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel kể từ ngày 10/10.

Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, phát biểu trước báo giới trong một cuộc họp báo thường kỳ: "Dầu diesel Nga đã bắt đầu được vận chuyển ra thị trường toàn cầu và được kỳ vọng sẽ có tác động tích cực đến việc ổn định thị trường dầu, mặc dù có thể chưa đủ để ổn định hoàn toàn thị trường này”.

Dữ liệu từ công ty dữ liệu tài chính LSEG hôm 14/10 cho thấy Nga đã nối lại hoạt động xuất khẩu dầu diesel từ cảng Primorsk trên biển Baltic. Theo dữ liệu vận tải biển, một tàu chở dầu mang khoảng 40.000 tấn dầu diesel hàm lượng lưu huỳnh cực thấp đã hoàn tất việc tải hàng vào ngày 13/10 và đang trên đường đến Morocco.

Thỏa thuận dầu diesel với Nga cho thấy Tổng thống Trump đang nỗ lực hạ giá dầu diesel tại Mỹ trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3/11. Giá dầu diesel trung bình toàn quốc ở Mỹ đứng ở mức hơn 6,3 USD/gallon vào ngày 15/10, cách không xa mức kỷ lục hơn 6,5 USD/gallon thiết lập hồi tháng 9 - theo dữ liệu từ trang web AAA.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy, các quan chức châu Âu, Đảng Dân chủ Mỹ và một số chính trị gia cùng Đảng Cộng hòa với ông Trump đã lên tiếng chỉ trích thỏa thuận này, cho rằng thỏa thuận sẽ làm suy yếu nỗ lực nhằm buộc Nga phải kết thúc cuộc chiến tranh với Ukraine.

Nga đã bác bỏ những chỉ trích từ phía châu Âu về thỏa thuận dầu diesel này, gọi đó là thái độ "hoài nghi, thiếu chân thành” khi mà châu Âu vẫn tiếp tục mua một lượng dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng từ Nga.

Giới phân tích cho rằng thỏa thuận dầu diesel giữa ông Trump và ông Putin khó có thể giúp giảm đáng kể giá nhiên liệu cho các tài xế xe tải và nông dân Mỹ, bởi lẽ khối lượng mà Moscow dự kiến xuất khẩu là rất nhỏ so với nhu cầu tại Mỹ cũng như trên toàn cầu.

Tuần trước, ông Trump cho biết Nga sẽ cung cấp ngay hơn 300.000 tấn, tương đương 2,25 triệu thùng, dầu diesel cho thị trường Mỹ và toàn cầu. Theo dữ liệu từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), con số này còn ít hơn cả lượng tiêu thụ diesel trong một ngày của lĩnh vực vận tải ở Mỹ - vốn tiêu thụ khoảng 2,94 triệu thùng mỗi ngày.

Ông Trump cũng cho biết Nga sẽ cung cấp thêm 500.000 tấn dầu diesel nữa trong tháng 11 và tiếp tục cung cấp thêm 1 triệu tấn nữa "ngay sau đó". Dù vậy, tổng cộng lượng cung này vẫn chưa bằng nhu cầu tiêu thụ trong 4 ngày của ngành vận tải Mỹ.

Trong một báo cáo vào đầu tuần này, ngân hàng Mỹ Goldman Sachs ước tính rằng lượng dầu diesel mà Nga dự kiến tung ra thị trường trong tháng 10 và tháng 11 sẽ chỉ giúp giảm giá bán buôn dầu diesel từ 1 đến 2 USD mỗi thùng tại khu vực Bờ Vịnh Mỹ và châu Âu.

Tổng cộng, thỏa thuận dầu diesel của ông Trump với Nga sẽ cung cấp cho thị trường 4,8 triệu tấn, tương đương 35,76 triệu thùng, nếu thỏa thuận này được thực hiện đúng như những gì vị tổng thống đã công bố. Con số này tương đương với khoảng 10 ngày nhu cầu tiêu thụ nội địa của Mỹ, hoặc nhỉnh hơn một chút so với nhu cầu tiêu thụ toàn cầu trong một ngày - theo các nhà phân tích của Goldman Sachs.

Ông Andy Lipow, Chủ tịch của công ty Lipow Oil Associates, lưu ý rằng Mỹ là quốc gia xuất khẩu ròng dầu diesel nên không cần đến nguồn cung từ Nga. Liên minh châu Âu (EU) hiện đã cấm nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu tinh chế từ Nga. Các nhà phân tích tại công ty dữ liệu vận tải biển Kpler nhận định lượng dầu diesel từ Nga có thể giúp giảm bớt sự cạnh tranh để giành mua các dầu diesel Mỹ tại các thị trường như Brazil và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Daniel Hynes, chiến lược gia cấp cao về hàng hóa tại ngân hàng ANZ, nhận định với hãng tin CNBC: “Xét về trung hạn và dài hạn, khối lượng này thực sự sẽ chẳng tạo ra tác động đáng kể nào”.

Giá dầu diesel toàn cầu đã tăng chóng mặt khi Ukraine liên tục tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga. Bên cạnh đó, Iran cùng các đồng minh Houthi cũng thực hiện các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu ở Trung Đông và gây gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng qua eo biển Hormuz, khiến nguồn cung nhiên liệu càng thêm khan hiếm.

Giới phân tích cho rằng ông Trump có rất ít lựa chọn để giải quyết vấn đề giá dầu diesel. Ông từng cân nhắc lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel từ Mỹ nhưng sau đó đã từ bỏ ý định này vì lo ngại một lệnh cấm như vậy có thể đẩy giá xăng tăng cao. Tuần trước, ông Trump đã ban hành một sắc lệnh hành pháp cho phép các tài xế xe tải trên các tuyến đường cao tốc sử dụng loại dầu diesel không bị đánh thuế, nhưng nghĩa vụ thuế này chỉ được hoãn lại chứ không bị loại bỏ hoàn toàn.

Ông Hynes nhận định để cải thiện tình hình, năng lực lọc dầu cần phải được khôi phục, nhưng lưu ý rằng khu vực Trung Đông vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, đồng thời nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo vào các nhà máy lọc dầu của Nga vẫn ở mức cao.

Ngày 15/10, Nga nói rằng Ukraine đã nối lại các cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga. Đầu tuần này, Tổng thống Zelenskiy cáo buộc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn trong lĩnh vực năng lượng mà ông Trump công bố vào Chủ nhật. Ông Zelenskiy đã cảnh báo Kiev sẽ đáp trả nếu Moscow không tuân thủ lệnh ngừng bắn này.