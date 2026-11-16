Nga xác nhận cuộc gặp thượng đỉnh ba bên với Mỹ và Trung Quốc

Cuộc gặp này dự kiến diễn ra ngày 19-11 bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 33 tại thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một ngày trước đó, Nhà Trắng cũng đã xác nhận thông tin tương tự. Theo các quan chức Mỹ, tại cuộc gặp ba bên, Tổng thống Donald Trump muốn thảo luận việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân toàn cầu, đồng thời đề cập đến cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran ở khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ dự kiến không đề cập vấn đề xung đột tại Ukraine.

Trong một diễn biến liên quan, trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức ở Dublin (Ireland) ngày 13-11, lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) nhất trí lập nhóm đại diện cho châu Âu, gồm các cơ quan của EU cùng 5 nước thuộc “Liên minh Tự nguyện” là Anh, Pháp, Đức, Italia và Ba Lan.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết, mục tiêu là để châu Âu có tiếng nói chung khi bàn về tương lai của Ukraine cũng như an ninh của cả châu lục. Ông Antonio Costa nhấn mạnh, chỉ Ukraine mới có quyền quyết định các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền của mình.

EU có vai trò quan trọng trong quá trình tái thiết Ukraine và thúc đẩy nước này gia nhập khối. Riêng về các bảo đảm an ninh cho Kiev, ông cho rằng, “Liên minh Tự nguyện” cần phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khi thảo luận.

Đại diện châu Âu đã vắng mặt tại cuộc đàm phán ba bên giữa Mỹ, Nga và Ukraine ở Abu Dhabi (UAE) ngày 10-11.