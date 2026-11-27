Ngày 26/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova xác nhận Tổng thống Vladimir Putin và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đã có cuộc trao đổi trực tiếp ngắn bên lề Hội nghị cấp cao APEC tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 18/11. Theo bà Zakharova, cuộc gặp được tiến hành theo đề nghị của phía Nhật Bản.

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zakharova bày tỏ hy vọng cuộc tiếp xúc cấp cao này, lần đầu tiên diễn ra sau một thời gian dài gián đoạn, sẽ góp phần cải thiện phần nào quan hệ giữa hai nước, với điều kiện phía Nhật Bản không tiếp tục có những động thái làm phức tạp thêm tình hình.

Theo truyền thông Nhật Bản, trong cuộc trao đổi kéo dài khoảng 30 phút, Thủ tướng Takaichi đã đề nghị Nga trả tự do ngay lập tức cho nhà báo Nhật Bản Yuki Imai, người bị giới chức Nga bắt giữ hồi tháng 10 với cáo buộc làm gián điệp. Bà cũng đề nghị Moskva rút lại các biện pháp đưa tài sản tại Nga của tập đoàn thuốc lá Japan Tobacco Inc. vào quyền kiểm soát trong nước.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa lãnh đạo Nhật Bản và Nga kể từ tháng 9/2019. Quan hệ Moskva – Tokyo đã xấu đi đáng kể sau khi Nhật Bản áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga liên quan đến xung đột tại Ukraine. Hai bên được cho là đã nhất trí duy trì liên lạc ở nhiều cấp độ.

Căng thẳng giữa hai nước còn liên quan đến tranh chấp chủ quyền đối với 4 hòn đảo ở phía Nam quần đảo Kuril. Nhật Bản gọi khu vực này là “Lãnh thổ phương Bắc”, trong khi Nga bác bỏ yêu sách chủ quyền của Tokyo. Bất đồng kéo dài khiến hai nước chưa thể ký kết hiệp ước hòa bình sau Chiến tranh thế giới thứ hai.