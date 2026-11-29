Cầu Crimea hay còn gọi là cầu Kerch. Ảnh: TASS

Theo hãng thông tấn TASS, ngày 28/11, ông Khusnullin thông báo trên ứng dụng nhắn tin Max rằng công tác khôi phục cầu Crimea đang được triển khai tích cực. Ông cho biết tất cả các phương án thiết kế đã được thông qua, thời hạn thực hiện được xác định, các đơn vị chịu trách nhiệm đã được phân công và vật liệu cần thiết đã được mua sắm.

“Chúng tôi đang làm việc này với tốc độ tối đa”, Phó Thủ tướng Nga nhấn mạnh.

Trước đó, ông Khusnullin cho biết các kết cấu chính của nhịp cầu vòm đã bị hư hại trong các cuộc tấn công. Hai phương án khôi phục công trình từng được đưa ra xem xét, song chưa có thông tin cụ thể về phương án cuối cùng cũng như thời điểm hoàn tất sửa chữa.

Cầu Crimea, còn gọi là cầu Kerch, bắc qua eo biển Kerch, nối bán đảo Crimea với vùng Krasnodar của Nga. Công trình dài khoảng 19 km, bao gồm cả phần đường bộ và đường sắt, được khánh thành năm 2018 và có vai trò quan trọng đối với hoạt động giao thông giữa bán đảo Crimea và phần lãnh thổ Nga trên đất liền.

Cây cầu này đã nhiều lần trở thành mục tiêu trong cuộc xung đột Nga - Ukraine. Đáng chú ý, trong các ngày 16, 17 và 19/11 vừa qua, công trình tiếp tục hứng chịu các cuộc tấn công, gây thiệt hại đối với cả kết cấu đường bộ và đường sắt.

Theo thông tin được công bố trước đó, ngày 17/11, Ukraine tuyên bố đã triển khai một chiến dịch phối hợp nhiều loại vũ khí nhằm vào cầu Crimea. Đến rạng sáng 19/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng nước này tiếp tục sử dụng tên lửa bờ biển Neptune để tập kích cây cầu, khiến đường ray bị hư hại và hoạt động đường sắt phải tạm dừng. Trong khi đó, Bộ Giao thông Vận tải Nga cho biết cuộc tấn công được thực hiện bằng thiết bị bay không người lái (UAV).

Sau các vụ việc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Moskva sẽ đáp trả những cuộc tấn công nhằm vào cầu Crimea. Ông đồng thời nhấn mạnh Nga đã chủ động không sử dụng công trình này cho hoạt động hậu cần quân sự, nhằm bảo đảm cây cầu phục vụ mục đích dân sự.

Theo thông tin từ phía Nga, tuyến đường sắt đã được khôi phục hoạt động đầy đủ từ ngày 21/11, trong khi phần đường bộ vẫn chưa thể khai thác trở lại. Việc sửa chữa các kết cấu bị hư hại, do đó, vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhằm khôi phục hoạt động giao thông qua eo biển Kerch.