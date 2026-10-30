Nga, Việt Nam, Belarus kết nối những miền ký ức

Các đại sứ trao đổi thông tin tại buổi Gặp gỡ văn hóa Việt Nam-Nga-Belarus tại Hungary. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 28/10, tại Trung tâm Văn hóa Nga ở thủ đô Budapest của Hungary, Đại sứ quán Nga, Việt Nam và Belarus phối hợp tổ chức chương trình giao lưu văn hóa với chủ đề “Về miền ký ức chung - Gặp gỡ các nền văn hóa Nga, Việt Nam và Belarus trên đất Hungary”.

Không chỉ là dịp giới thiệu bản sắc văn hóa của ba dân tộc, sự kiện còn là cuộc hội ngộ đầy xúc động của những người từng học tập, sinh sống và làm việc tại Liên Xô trước đây - những con người dù đã đi qua nhiều chặng đường cuộc đời vẫn cùng lưu giữ một miền ký ức không phai.

Tham dự chương trình có các đại sứ, đại diện cộng đồng ba nước cùng đông đảo những người từng gắn bó với nước Nga và các vùng đất thuộc Liên Xô trước đây. Sau nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ, họ lại có dịp gặp nhau, nhắc nhớ những giảng đường, ký túc xá, những mùa Đông tuyết trắng, những người thầy tận tâm và tình bạn được vun đắp trong những năm tháng xa quê hương. Có những ký ức tưởng đã lùi xa theo năm tháng, nhưng chỉ cần một giai điệu quen thuộc hay một câu chuyện cũ lại ùa về nguyên vẹn.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nga tại Hungary Evgeny Stanislavov nhấn mạnh rằng những năm tháng học tập và sinh sống tại Nga đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ đến từ các quốc gia khác nhau. Ở đó, họ không chỉ tiếp thu tri thức mà còn xây dựng những tình bạn bền chặt, tìm thấy sự đồng điệu về văn hóa và có những mối nhân duyên kéo dài suốt cuộc đời.

Đại sứ Stanislavov nhắc đến câu chuyện của gia đình Việt Nam-Hungary, ông Thuróczy László và bà Phan Bích Thiện - những người khởi xướng cuộc gặp gỡ. Hai người quen nhau khi cùng học đại học tại Nga, rồi nên duyên và xây dựng một gia đình đa văn hóa. Câu chuyện riêng ấy cũng là minh chứng sinh động cho những mối gắn kết vượt qua biên giới, được hình thành từ môi trường học tập và những trải nghiệm chung.

Các đại biểu tham dự chương trình tại Trung tâm Văn hóa Nga ở thủ đô Budapest của Hungary. (Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Việt Nam tại Hungary Bùi Lê Thái gợi lại những địa danh thân thuộc như Moskva, Leningrad và Minsk - nơi lưu dấu tuổi trẻ của nhiều thế hệ lưu học sinh Việt Nam. Đó là những giảng đường, ký túc xá, những mùa Đông tuyết phủ, những người thầy tận tình và bạn bè đã sẻ chia, giúp đỡ nhau trong những ngày xa gia đình, quê hương.

Theo Đại sứ Bùi Lê Thái, hành trang mà các thế hệ lưu học sinh Việt Nam mang về nước không chỉ là kiến thức và bằng cấp, mà còn có ngôn ngữ, sự hiểu biết về văn hóa, những tình bạn và lòng biết ơn. Nhiều người sau này trở thành nhà khoa học, bác sỹ, nhà giáo, chuyên gia và nhà quản lý, tiếp tục phát huy những giá trị đã tiếp nhận, đồng thời trở thành những nhịp cầu vun đắp quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Nga, Belarus và các nước thuộc Liên Xô trước đây.

Đại sứ Belarus tại Hungary Uladzimir Ulakhovich cũng đề cao vai trò của giáo dục, khoa học và văn hóa trong việc tăng cường sự hiểu biết giữa các dân tộc. Ông cho biết trong nhiều thập kỷ qua, hàng nghìn sinh viên Việt Nam đã học tập tại các trường đại học Belarus, nhiều người sau này trở thành những nhà khoa học, chuyên gia và nhà quản lý. Những tình bạn hình thành trên giảng đường vẫn được duy trì qua năm tháng, góp phần bồi đắp sự tin cậy và gắn bó giữa con người với con người.

Chia sẻ tại chương trình, Tiến sỹ Phan Bích Thiện, đại diện những người Việt Nam từng học tập tại Liên Xô và là người khởi xướng cuộc gặp gỡ, xúc động nhớ lại ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học tại Moskva cách đây 40 năm. Bà cho biết, khi ấy, sinh viên Việt Nam đã nhận được sự đón tiếp nồng hậu và giúp đỡ tận tình của thầy cô, bạn bè Liên Xô. Những năm tháng ấy không chỉ đem lại kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, tư duy và những giá trị theo mỗi người suốt cuộc đời. Dù thời gian và hoàn cảnh đã đổi thay, tình thầy trò, tình bạn, tiếng Nga và tình yêu dành cho văn hóa Nga vẫn được nhiều người gìn giữ.

Không khí hội ngộ càng thêm ấm áp qua chương trình nghệ thuật mang đậm sắc màu văn hóa Việt Nam, Nga và Belarus. Những tiết mục múa, hát, độc tấu piano của nghệ sỹ Việt Nam hòa cùng các giai điệu cổ điển, opera Nga và phần trình diễn nhạc cụ truyền thống Belarus, tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu. Đặc biệt, ca khúc “Chiều Moskva” vang lên như một lời gọi về miền ký ức, chạm đến tình cảm của những người từng có một thời tuổi trẻ gắn bó với nước Nga.

Sau chương trình nghệ thuật, các đại biểu và khách mời cùng thưởng thức những món ăn truyền thống của ba nước, trò chuyện và chia sẻ những câu chuyện sau nhiều năm xa cách. Những cuộc gặp gỡ, những cái bắt tay và nụ cười thân tình khiến khoảng cách về thời gian, không gian dường như được thu hẹp.

Chị em hội phụ nữ Việt Nam tại Hội phụ nữ Việt Nam tại Hungary chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. (Ảnh: TTXVN phát)

Cuộc hội ngộ tại Budapest không chỉ là dịp nhìn lại quá khứ mà còn gửi gắm mong muốn gìn giữ, trao truyền những giá trị hữu nghị cho các thế hệ mai sau. Những người từng học tập tại Liên Xô nay đã trưởng thành, xây dựng sự nghiệp và cuộc sống ở nhiều quốc gia, nhưng vẫn có chung những ký ức và tình cảm sâu đậm với những vùng đất từng gắn bó với tuổi trẻ của mình.

Thời gian có thể làm thay đổi nhiều điều, nhưng những tình bạn chân thành, sự giúp đỡ trong những năm tháng khó khăn và những trải nghiệm chung vẫn còn nguyên giá trị. Từ những miền ký ức ấy, tình hữu nghị giữa các dân tộc tiếp tục được vun đắp, không chỉ qua các hoạt động hợp tác chính thức mà còn từ sự gắn bó gần gũi giữa con người với con người. Đó cũng chính là sợi dây bền chặt kết nối nhân dân Việt Nam, Nga, Belarus và Hungary qua nhiều thế hệ./.