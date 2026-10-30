Nga và Ukraine xác nhận đoàn xe cứu trợ nhân đạo đã tới Oleshky

Theo TASS, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 30/10 khẳng định rằng các Ủy viên nhân quyền Nga và Ukraine là bà Yana Lantratova và ông Dmitry Lubinets đang tích cực phối hợp trong việc điều phối hoạt động nhân đạo ở thành phố Oleshky, vùng Kherson.

"Chúng tôi ghi nhận mức độ phối hợp khá cao giữa các cơ quan bảo vệ nhân quyền của Ukraine và Nga. Bà Lantratova đang tích cực làm việc với người đồng cấp bên phía Ukraine. Tất cả người dân có nguyện vọng đều sẽ được phép rời khỏi thành phố trong thời gian diễn ra hoạt động nhân đạo. Điều quan trọng nhất là hàng cứu trợ nhân đạo đang đến với người dân. Đây chính là những hỗ trợ mà trước đó đã xác định là cần thiết", ông Peskov cho hay.

Ủy viên nhân quyền Nga Yana Lantratova. Ảnh: TASS

Trong khi đó, bà Lantratova xác nhận rằng, cả Nga và Ukraine đều đang duy trì tốt thỏa thuận ngừng bắn và đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên đã có mặt tại Kherson.

"Đoàn xe cứu trợ nhân đạo đầu tiên gồm 25 xe buýt đang di chuyển tới bệnh viện trung tâm Oleshky. Đoàn xe này có thể chở ít nhất 750 người, bao gồm các xe buýt chuyên dụng dành cho những người cần chăm sóc y tế. Sau khi có danh sách những người muốn sơ tán, chúng tôi sẽ bắt đầu phân phát hàng cứu trợ nhân đạo", bà Lantratova nói.

Về tiến trình rà phá bom mìn, Ủy viên nhân quyền Nga cho biết quân đội Nga đã hoàn tất việc rà phá bom mìn trên các tuyến đường được chỉ định phục vụ hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Oleshky. Tuy vậy, đã có 2 người thiệt mạng trong quá trình rà phá này. Cũng theo bà Lantratova, có hơn 50 nhà báo đến từ nhiều quốc gia đã xuất hiện ở Kherson để đưa tin về hoạt động cứu trợ nhân đạo.

Thỏa thuận ngừng bắn Oleshky được Nhà Trắng công bố vào ngày 23/10 do bà Melania Trump làm trung gian, sau đó nhanh chóng được Ukraine và Nga xác nhận, dự kiến sẽ kéo dài đến đầu tháng 11. Trong thời gian này, các đoàn xe cứu trợ sẽ được tiếp cận vùng Kherson, trong khi người dân được sơ tán để phục vụ công tác rà phá bom mìn.