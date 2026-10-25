Nga và Ukraine vẫn tấn công qua lại, nhiều thiệt hại về người và tài sản

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái của nước này tấn công tàu chở hàng đang hướng đến cảng Chornomorsk trên Biển Đen trong cuộc tấn công đêm qua. Con tàu được sử dụng để tiếp tế cho quân đội Ukraine. Lực lượng Nga cũng tấn công trung tâm hậu cần, trung tâm phân phối và ga hậu cần ở thành phố Kharkiv của Ukraine.

Theo Bộ Quốc phòng Ukraine, cơ sở này được sử dụng để lưu trữ và phân phối hàng hóa lưỡng dụng cho quân đội.

Tàu thuyền đi lại trên biển. (Ảnh: Reuters)

Ở diễn biến khác, cuộc tấn công của Ukraine khiến bán đảo Crimea bị mất điện và gián đoạn nguồn cung nước, trong khi nhiều đợt tập kích bằng máy bay không người lái tại một số vùng trong lãnh thổ Nga khiến nhiều người thiệt mạng.

“Crimea đang trải qua tình trạng mất điện, các trạm biến áp quan trọng bị ngừng hoạt động. Toàn bộ bán đảo đang bị mất điện”, kênh OSINT Exilenova+, Ukrinform thông tin.

Theo hình ảnh vệ tinh từ NASA FIRMS, trạm biến áp Taman ở vùng Krasnodar Krai của Nga bị hư hại trong cuộc tấn công. Trạm biến áp này cung cấp điện cho vùng Crimea.

Tương tự, kênh giám sát Crimean Wind dẫn lời nhân chứng cho biết hệ thống điện đột ngột bị mất, kể cả ở những thành phố lớn. Tình trạng mất điện diện rộng được báo cáo ở Sevastopol, Simferopol, Yalta, Feodosia, Dzhankoi, Alushta, Yevpatoria và nhiều nơi khác.

Vụ tấn công bằng máy bay không người lái khác nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng ở miền nam nước Nga cũng được báo cáo tại tỉnh Rostov đêm qua. Thống đốc Yury Slyusar cho biết, máy bay không người lái làm hư hại một trạm biến áp ở huyện Myasnikovsky của khu vực, gây mất điện ở gần 130 hộ gia đình.

Trong khi đó, tại cuộc họp báo ngày 24/10, khi được hỏi liệu hai người có kế hoạch tới thăm Ukraine hay không, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump trả lời: “Chúng tôi sẽ xem xét”.

Tổng thống Donald Trump sau đó nói thêm rằng chuyến thăm “có thể diễn ra”. Cũng trong cuộc trao đổi với báo giới, Tổng thống Trump cho biết Washington có kế hoạch hợp tác kinh doanh với cả Ukraine và Nga sau khi cuộc xung đột kết thúc.

(Nguồn: Reuters)