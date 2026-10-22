Nga và Ukraine trao đổi thi thể 277 quân nhân

Ngày 22/10, Nga và Ukraine trao đổi thi thể của 277 quân nhân thiệt mạng trong cuộc xung đột giữa hai nước. Hãng tin RBC dẫn lời nghị sĩ Nga Shamsail Saraliyev cho biết Moskva đã bàn giao 252 thi thể cho Ukraine và tiếp nhận 25 thi thể quân nhân Nga.

Theo truyền thông nhà nước Belarus, cuộc trao đổi diễn ra tại cửa khẩu biên giới Novaya Guta, trên lãnh thổ Belarus. Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine sau đó đã xác nhận vụ trao đổi. Cơ quan này cũng gửi lời cảm ơn tới Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) vì sự hỗ trợ trong quá trình hồi hương thi hài các quân nhân.

Trong thông báo đăng trên Telegram, Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine cho biết các điều tra viên thuộc lực lượng thực thi pháp luật và chuyên gia pháp y sẽ tiến hành những thủ tục cần thiết nhằm xác định danh tính những người được trao trả.

Nga và Ukraine trao đổi thi thể của 277 quân nhân. (Ảnh: The Moscow Times)

Đầu tháng 10, ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ước tính hơn 26.000 thi hài đã được đưa trở về Ukraine thông qua các đợt trao đổi kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Trước đó, Nga và Ukraine cũng đã thực hiện các đợt trao đổi thi thể binh sĩ tử trận vào tháng 9 và tháng 8.

Đợt trao trả thi thể quân nhân mới nhất diễn ra một ngày sau khi đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff kết thúc cuộc hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại St. Petersburg.

Theo Kyiv Post, việc tiếp nhận thi hài chỉ là một giai đoạn trong quá trình tìm kiếm và xác định danh tính, vốn có thể khiến các gia đình phải chờ đợi nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, trước khi nhận được thông tin chính xác về người thân mất tích.

Sau khi hoàn tất kiểm tra an toàn, các chuyên gia tìm kiếm giấy tờ tùy thân, điện thoại di động, thẻ nhận dạng quân nhân và thẻ ngân hàng. Họ cũng chụp ảnh quần áo, hình xăm cùng những đặc điểm nhận dạng khác có thể giúp xác định danh tính người đã khuất.

Việc đối chiếu ADN chỉ có thể thực hiện khi cả mẫu ADN của người thân và hồ sơ ADN thu được từ hài cốt được trao trả đều đã được nhập vào cơ sở dữ liệu.