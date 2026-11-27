Các thi thể binh sĩ Ukraine được phía Nga trao trả ngày 11/6/2025. Ảnh tư liệu: AA/TTXVN

Hãng thông tấn BelTA của Belarus cho biết phía Nga đã bàn giao 250 thi thể binh sĩ cho Ukraine, trong khi phía Ukraine bàn giao 22 thi thể cho Nga.

BelTA nhấn mạnh Belarus tiếp tục theo đuổi chính sách hòa bình và tạo điều kiện thúc đẩy đối thoại giữa các bên. Nước này cũng hỗ trợ tổ chức các hành lang nhân đạo, đoàn tụ gia đình, trao đổi tù binh và hồi hương thi thể các quân nhân thiệt mạng.

Đến nay, Belarus đã tổ chức hơn 70 hoạt động trao đổi nhân đạo. Một trong những chiến dịch quy mô lớn nhất là sơ tán người dân khỏi thành phố Oleshky, được triển khai tại tỉnh Gomel vào cuối tháng 10 vừa qua. Oleshky nằm ở bờ trái sông Dnieper, đối diện thành phố Kherson của Ukraine.