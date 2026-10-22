Nga và Ukraine tiếp tục tấn công qua lại sau khi đặc phái viên Mỹ rời đi

Hiện trường sau khi một tên lửa đạn đạo của Nga tấn công Kiev vào ngày 21/10/2026. Ảnh: The Kyiv Independent

Theo Kyiv Independent, chính quyền Kiev cho biết các cuộc tấn công của Nga khiến 15 người bị thương, gây hư hại cơ sở hạ tầng đường sắt đô thị tại khu vực cầu Nam bắc qua sông Dnipro ở thủ đô Ukraine, đồng thời làm gián đoạn giao thông. Trước đó, một cuộc tấn công khác nhằm vào thành phố này tối 21/10 cũng khiến 6 người bị thương.

Tại tỉnh Kharkiv, miền Đông Bắc Ukraine, Thống đốc Oleh Syniehubov thông báo trên Telegram rằng một cuộc tấn công của Nga đã khiến một phụ nữ thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Trong khi đó, một quan chức địa phương cho biết một UAV đã đánh trúng cơ sở hạ tầng năng lượng tại thành phố Kremenchuk, tỉnh Poltava, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Nằm bên bờ sông Dnipro, Kremenchuk là trung tâm công nghiệp lớn, nơi có một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất Ukraine. Thành phố này nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Nga, trong đó có vụ tấn công nhằm vào một trung tâm thương mại đông đúc năm 2022 khiến ít nhất 21 người thiệt mạng.

Tại Nga, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin cho biết trên Telegram rằng 2 người bị thương ở khu vực gần thủ đô sau khi 630 UAV được triển khai nhằm vào khu vực này trong đêm. Ông cho biết phần lớn số UAV đã bị đánh chặn từ xa.

Tại thành phố Lipetsk, cách Moskva khoảng 400 km về phía Nam và là nơi có một nhà máy thép lớn, Thống đốc Igor Artamonov thông báo trên Telegram rằng một người đàn ông bị thương khi UAV đánh trúng các tòa nhà chung cư và một cơ sở y tế.

Nga phát động chiến dịch quân sự tại Ukraine năm 2022, gần 8 năm sau khi sáp nhập bán đảo Crimea. Xung đột đã trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất tại châu Âu kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Các cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Steve Witkoff, tiến hành các cuộc hội đàm trong tuần này với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột.

Ngày 21/10, ông Zelensky cho biết Ukraine ủng hộ đề xuất của Mỹ về việc sớm tổ chức đàm phán ba bên giữa Ukraine, Nga và Mỹ ở cấp chuyên viên đàm phán. Trong khi đó, Điện Kremlin thông báo Tổng thống Putin đã đồng ý nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Kiev dưới sự trung gian của Mỹ ngay trong tháng tới.