Nga và Ukraine tiếp tục giao tranh sau chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ

Thị trưởng Moskva cho biết trong thời gian nêu trên, có 630 UAV bay về phía thành phố này. Lực lượng phòng không đã phá hủy và vô hiệu hóa phần lớn số UAV này.

Trong khi đó, ngày 22/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng vũ trang nước này đã tấn công quy mô lớn nhằm vào các doanh nghiệp thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng và các cơ sở hạ tầng giao thông của Ukraine tại Kiev, cũng như hạ tầng cảng biển ở Odessa. Theo bộ này, các mục tiêu đều đã bị đánh trúng bằng vũ khí chính xác cao.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, tại một cuộc vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở bang South Carolina, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khẳng định xung đột tại Ukraine hiện đang tiến gần đến hồi kết hơn bao giờ hết.