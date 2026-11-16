Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau trước cuộc gặp Mỹ - Nga - Trung Quốc

Bài đăng của Tổng thống Ukraine trên mạng xã hội ngày 15/11. Ảnh: X

Ukraine gặp trở ngại khi đối phó với UAV Shahed phản lực của Nga

Theo truyền thông châu Âu, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 15/11 sau loạt tập kích của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Washington và tỷ phú Elon Musk khôi phục đầy đủ quyền truy cập của quân đội Ukraine vào mạng vệ tinh Starlink do SpaceX vận hành. Theo Kiev, các mẫu UAV phản lực của Nga có thể bay với tốc độ lên tới 1.000 km/h. Ông Zelensky cho biết UAV đánh chặn của Ukraine mất liên lạc với người điều khiển khi đạt tốc độ 161 km/h, khiến chúng không thể đuổi kịp các UAV Shahed dùng động cơ phản lực của Nga.

Trước đó, ông Zelensky cho biết quân đội Ukraine gặp phải những hạn chế “có hệ thống” khi sử dụng Starlink. Ngày 13/11, ông cho biết tình trạng mất kết nối khi thiết bị di chuyển ở tốc độ cao vẫn xảy ra dọc toàn bộ chiến tuyến và tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát. Theo ông, Kiev vẫn chưa nhận được lời giải thích rõ ràng về giới hạn này.

Các đơn vị Ukraine dựa vào Starlink để giữ liên lạc trên tiền tuyến và điều khiển UAV. Quân đội nước này còn sử dụng dịch vụ vệ tinh quân sự Starshield để hỗ trợ đánh chặn UAV và tên lửa trên lãnh thổ Ukraine.

Hồi tháng 10, Kiev từng ghi nhận tình trạng gián đoạn khi sử dụng Starshield, sau khi ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump bất đồng về thỏa thuận dầu diesel giữa Mỹ và Nga. Quyền truy cập Starshield của Ukraine sau đó đã được khôi phục.

Nga thông báo đánh chặn hơn 1.300 UAV Ukraine trong một đêm

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16/11 cho biết lực lượng phòng không nước này đã đánh chặn và phá hủy 1.336 UAV cánh cố định của Ukraine trong đêm 15 rạng sáng 16/11. Các vụ đánh chặn diễn ra tại nhiều khu vực, trong đó có vùng Moskva, cũng như trên Biển Đen và biển Azov. Theo số liệu phía Nga công bố, đây là một trong những đợt tập kích bằng UAV lớn nhất của Ukraine trong gần 5 năm xung đột.

Riêng tại khu vực Moskva, Thị trưởng Sergey Sobyanin cho biết phòng không Nga đã đánh chặn khoảng 600 UAV bay về phía thủ đô và vùng lân cận. Ông viết trên Telegram rằng phần lớn số UAV này bị bắn hạ từ xa, còn 191 chiếc bị vô hiệu hóa khi bay tới gần thành phố. Chưa có thông tin về thương vong hay thiệt hại tại Moskva.

Vài giờ trước đợt tập kích, lực lượng Ukraine đã tấn công một nhà máy hóa dầu lớn, một nhà máy lọc dầu và một cơ sở sản xuất quân sự trong chiến dịch nhằm vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga.

Cũng trong ngày 16/11, ông Sergey Aksyonov, quan chức do Moskva bổ nhiệm tại Crimea, cho biết Ukraine đã đánh trúng cây cầu nối bán đảo này với Nga. Theo ông, giao thông qua cầu bị hạn chế và tình trạng này có thể kéo dài đến chiều cùng ngày, song không đề cập đến thương vong trong vụ tấn công.

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: THX/TTXVN

Vấn đề Ukraine và cuộc gặp ba bên tại Thâm Quyến

Các cuộc tập kích diễn ra vài ngày trước cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau thông báo từ Nhà Trắng và Điện Kremlin, Bắc Kinh ngày 16/11 xác nhận ba nhà lãnh đạo sẽ hội đàm tại Thâm Quyến vào ngày 19/11, bên lề Hội nghị cấp cao APEC.

Bắc Kinh chưa công bố chương trình nghị sự, còn ông Trump cho biết muốn thảo luận về phi hạt nhân hóa và cuộc chiến tại Iran. Theo giới chức Mỹ, vấn đề Ukraine nhiều khả năng sẽ không được đưa ra tại cuộc gặp ba bên. Washington đang tiến hành đàm phán riêng với Kiev và Moskva nhằm chấm dứt xung đột. Tuần trước, các nhà đàm phán Mỹ đã gặp cả ông Putin và ông Zelensky.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông châu Âu, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình gần đây tỏ ý không hài lòng trước đề xuất thảo luận về Ukraine tại cuộc gặp ba bên. Theo lời ông Steinmeier, nhà lãnh đạo Trung Quốc cho rằng đây là cuộc xung đột ở châu Âu nên các nước châu Âu cũng phải có mặt tại bàn đàm phán.

Về phần mình, ông Zelensky cảnh báo cuộc gặp tại Thâm Quyến có nguy cơ trở thành phiên bản thế kỷ 21 của Hội nghị Yalta năm 1945 nếu các cường quốc tìm cách phân chia lại phạm vi ảnh hưởng trong khi các nước nhỏ hơn vắng mặt tại bàn đàm phán.