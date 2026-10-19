Nga và Ukraine tập kích lẫn nhau, Điện Kremlin tuyên bố tiếp tục trả đũa Kiev

Nga và Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ của nhau trong đêm 18/10. (Nguồn: Anadolu)

Theo hãng thông tấn TASS, tại Nga, UAV Ukraine đã nhắm vào các cơ sở dầu mỏ và trung tâm hậu cần của công ty thương mại điện tử Ozon tại thành phố St. Petersburg, cùng trung tâm dữ liệu của công ty mạng xã hội VK tại tỉnh Leningrad.

Thống đốc St. Petersburg Alexander Beglov cho biết, các cuộc tấn công khiến cảng dầu của thành phố, kho dầu Ruchyi và một số nhà kho công nghiệp bốc cháy.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, hệ thống phòng không đã phá hủy 1.015 UAV Ukraine trong đêm 18/10 trên lãnh thổ Nga, bán đảo Crimea và Biển Đen. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết 512 UAV hướng về khu vực thủ đô trong đêm, phần lớn bị đánh chặn từ xa.

Ở chiều ngược lại, theo bộ trên, quân đội Nga đã tiến hành đợt tấn công quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, kho lưu trữ tên lửa và UAV, trung tâm hậu cần, cảng và tàu thuyền được cho là phục vụ lực lượng vũ trang Ukraine cùng các trung tâm xử lý dữ liệu tại Kiev và khu vực lân cận.

Trong một tuyên bố ngày 18/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định, Moscow tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công “có hệ thống và quy mô lớn” nhằm đáp trả các đòn tập kích của Ukraine. Theo ông, các cuộc tấn công này nhằm làm suy giảm “tiềm lực tiến công” của Kiev, đồng thời khẳng định sự ứng phó chính quyền Ukraine không thể thay đổi cục diện.

Về phía Ukraine, Không quân nước này tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 152 UAV Nga trong đợt tập kích qua đêm. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga tập kích các tòa nhà dân cư trên khắp Ukraine. Ông cho biết các trạm biến áp tại các tỉnh Vinnytsia, Zhytomyr, Khmelnytskyi và Odesa bị tấn công, khiến hàng chục nghìn hộ gia đình mất điện.