Người dân chờ đón người thân được trả tự do tại một bệnh viện ở miền bắc Ukraine. Ảnh: Xinhua

Hãng tin Anadolu dẫn lời ông Kushner, con rể Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết: "Mục tiêu của cuộc đàm phán ba bên hồi đầu tháng này giữa Mỹ, Nga và Ukraine tại Abu Dhabi là xem liệu chúng ta có thể thực hiện một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn vì mục đích nhân đạo hay không".

Ông nói cuộc trao đổi sắp tới sẽ là lớn nhất từ trước đến nay kể từ khi xung đột nổ ra, với hàng nghìn người có cơ hội trở về đoàn tụ với gia đình. Ông nhấn mạnh đây là điều "rất quan trọng".

Ông Kushner cho biết Washington cũng đạt được tiến triển về hình thức tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình. "Chúng tôi đã thuyết phục được phía Nga cởi mở hơn với hình thức đàm phán đa phương. Đây là điều rất quan trọng".

Phái viên Mỹ nhấn mạnh các đối tác châu Âu và Ukraine sẽ tham gia vào mọi quyết định trong tương lai. "Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ quyết định nào nếu không có sự đồng thuận của châu Âu và Ukraine", ông Kushner khẳng định.

Tân Hoa xã dẫn lời ông Kyrylo Budanov, Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 25/11 cho biết một cuộc trao đổi tù nhân quy mô lớn giữa Ukraine và Nga có thể bắt đầu sớm nhất là vào cuối tháng 11.

"Khoảng cuối tháng 11, đầu tháng 12. Đây là những mốc thời gian tương đối thực tế để những tù nhân đầu tiên có thể trở về", ông Budanov chia sẻ với các phóng viên. Quan chức này cho biết thêm, cuộc trao đổi này dự kiến ​​sẽ liên quan đến khoảng 1.000 tù nhân và được thực hiện qua nhiều giai đoạn.