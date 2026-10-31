Nga và Ukraine phối hợp cứu trợ, sơ tán dân ở Oleshky

Hình ảnh ở thị trấn Oleshky. (Ảnh: BQP Nga/Reuters)

Chiến dịch cứu trợ và hỗ trợ sơ tán người dân bị mắc kẹt trong vùng chiến sự ở thành phố này được tiến hành dưới sự giám sát của cả Nga và Ukraine.

Chiến dịch diễn ra sau khi hai bên nhất trí ngừng bắn theo sáng kiến do Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump làm trung gian, có hiệu lực từ sáng sớm ngày 27/10 tại Oleshky và vùng Kherson.

Cùng ngày, tại Oleshky, Uỷ viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova và người đồng cấp Ukraine Dmytro Lubinets cùng xuất hiện để thông tin với giới báo chí về chiến dịch.

Bà Lantratova nói rằng hàng viện trợ được tập hợp dựa trên nhu cầu cụ thể của người dân, bao gồm lương thực, đồ dùng vệ sinh, vật tư y tế thiết yếu và nhiên liệu.

Ông Lubinets cho biết tất cả những người cần hỗ trợ đều sẽ được giúp đỡ, kể cả những người muốn rời đi. Theo ông, hai bên đã đạt được thoả thuận để hỗ trợ những công dân muốn đến Ukraine hoặc Nga.

Trước khi đoàn xe viện trợ đến nơi, các hoạt động rà phá bom mìn đã được triển khai.

Oleshky nằm bên sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson. Quân đội Nga giành quyền kiểm soát thị trấn ngay trong những ngày đầu mở chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Thị trấn chịu thiệt hại nặng nề và bị ngập lụt nghiêm trọng sau vụ phá hủy đập Kakhovka ở thượng nguồn năm 2023.

Ông Lubinets cho biết, đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022, một lệnh ngừng bắn được thiết lập trên ở khu vực tiền phương trong thời gian đáng kể như vậy.

Bà Lantratova cho biết có 25 xe buýt sẵn sàng sơ tán người dân, trong đó có bố trí đặc biệt cho những người nằm liệt giường, cùng 50 nhân viên y tế có mặt tại chỗ. Thậm chí, một xe buýt đã được trang bị lồng cho thú cưng, dành cho những ai muốn mang theo vật nuôi.

Chiến dịch cứu trợ chung này mở ra hy vọng hai bên tiếp tục phối hợp với nhau, cho dù cuộc xung đột chưa kết thúc.

Chiến dịch diễn ra vào thời điểm tiến trình đàm phán giữa Nga và Ukraine do Mỹ làm trung gian dự kiến sẽ nối lại tại Abu Dhabi vào tháng tới. Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách chấm dứt cuộc xung đột mà ông từng nói có thể giải quyết trong 1 ngày.

Phía Nga vẫn hy vọng ông Trump có thể gây sức ép để Kiev chấp nhận thỏa thuận đáp ứng nhiều điều kiện của Mátxcơva, bao gồm việc công nhận quyền kiểm soát của Nga trên toàn bộ vùng Donbass và Ukraine không được gia nhập NATO.

Ukraine muốn Mỹ tiếp tục chia sẻ thông tin tình báo, đồng thời duy trì quyền truy cập đầy đủ dịch vụ internet vệ tinh quân sự Starshield của tỷ phú Elon Musk. Ukraine cũng kỳ vọng tiếp tục nhận được các khí tài quân sự của Mỹ do châu Âu đặt mua, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot.