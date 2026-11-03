Nga và Ukraine nối lại giao tranh sau khi lệnh ngừng bắn cục bộ tại Kherson kết thúc

Vào ngày 3/11, giới chức Ukraine cho biết Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tập kích trong đêm nhằm vào nhiều khu vực trên lãnh thổ Ukraine. Giao tranh leo thang trở lại đang phủ bóng lên triển vọng đạt được bước tiến trong các nỗ lực hòa bình, trong bối cảnh cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 5 năm.

Các đợt tấn công từ phía Nga đã khiến hàng chục người thiệt mạng, buộc một cơ sở y tế phải sơ tán bệnh nhân, đồng thời kích hoạt cảnh báo không kích do tên lửa đạn đạo trên diện rộng.

Hậu quả của các cuộc không kích tại Ukraine do Tổng thống Volodymyr Zelensky công bố ngày 3/11/2026. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Trong khi đó, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin cho biết lực lượng phòng không Nga đã phá hủy gần 500 máy bay không người lái (UAV) đang hướng vào khu vực thủ đô.

Các cuộc tấn công diễn ra sau khi lệnh ngừng bắn hiếm hoi giữa Nga và Ukraine tại tỉnh Kherson, miền Nam Ukraine, kết thúc vào ngày 1/11. Lệnh ngừng bắn này được đánh giá là kéo dài nhất kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, tạo điều kiện triển khai các hoạt động nhân đạo tại thành phố Oleshky hiện do Nga kiểm soát.

Chỉ vài giờ sau khi lệnh ngừng bắn kết thúc, giới chức Ukraine thông báo một cuộc tập kích nhằm vào một ngôi làng thuộc tỉnh Zaporizhzhia, ở phía đông nam Ukraine, khiến ít nhất 26 người thiệt mạng.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một đợt tập kích quy mô lớn nhằm vào các cơ sở năng lượng trên khắp Ukraine và hạ tầng cảng biển tại tỉnh Odesa.

Trước tình hình an ninh tại khu vực, Ba Lan, quốc gia có chung đường biên giới với Ukraine, đã kích hoạt các hệ thống phòng không nhằm bảo vệ không phận, đặc biệt tại các khu vực gần biên giới giữa hai nước.

Trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn và cuộc xung đột Nga - Ukraine bước sang năm thứ năm, các nỗ lực ngoại giao vẫn đang được thúc đẩy. Ngày 3/11, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff cho biết các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine, do Washington làm trung gian, dự kiến sẽ được nối lại vào tuần tới.