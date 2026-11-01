Nga và Ukraine nhất trí về sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại Oleshky

Người dân tại Kherson, Ukraine ngày 1/1/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 31/10, Nga và Ukraine đã nhất trí tổ chức các sứ mệnh nhân đạo thường xuyên tại thị trấn Oleshky ở vùng Kherson sau khi hai bên hoàn thành một chiến dịch nhân đạo chung trước đó.

Trong bài đăng trên mạng xã hội, Ủy viên về Nhân quyền của Nga Yana Lantratova đã chia sẻ hình ảnh về hoạt động hỗ trợ nhân đạo đang được triển khai tại khu vực này đồng thời khẳng định sứ mệnh nhân đạo này là kết quả của nhiều tháng đàm phán và nỗ lực chung nhằm giúp đỡ những người dân đang gặp khó khăn.

Bà Lantratova khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy viên phụ trách vấn đề nhân quyền của Ukraine Dmytro Lubinets trong các nỗ lực chung để trợ giúp cho người dân.

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận về cuộc xung đột tại Ukraine đã ở rất gần.

Trả lời phỏng vấn với nhà bình luận chính trị Benny Johnson về câu hỏi liệu một thỏa thuận hòa bình có thể đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh G20 ở Miami vào tháng 12 tới hay không, ông Trump nêu rõ: "Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần đến việc đạt được một thỏa thuận ở đó."

Oleshky, nằm ở bờ trái sông Dnieper, đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, với tình trạng thiếu lương thực, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác trong bối cảnh giao tranh tiếp diễn.

Hôm 23/10, Nga và Ukraine đã đồng ý về một lệnh ngừng bắn tạm thời tại Oleshky để tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao viện trợ và sơ tán dân thường.

Lệnh ngừng bắn dự kiến có hiệu lực đến 22h59 ngày 1/11 giờ Moskva (2h59 ngày 2/11 theo giờ Việt Nam)./.