Nga và Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn nhất

Phát biểu tại họp báo sau đàm phán kéo dài hai ngày tại Thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner cho biết các bên đã thống nhất tiến hành một trong những đợt trao trả tù binh lớn nhất kể từ khi xung đột bùng phát.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky và người đứng đầu phái đoàn Ukraine Rustem Umerov đều xác nhận thỏa thuận trên

Số lượng tù binh cụ thể dự kiến được xác định trong ngày 12/11 và hoạt động trao đổi có thể diễn ra trong vòng 2-3 tuần tới, sau khi các bên hoàn tất những công việc cần thiết. Đây là kết quả cụ thể đáng chú ý nhất của cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa hai bên sau khoảng 9 tháng gián đoạn.

Đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi. Ảnh: RUSSIA TODAY

Mặc dù đạt tiến triển về vấn đề nhân đạo, vòng đàm phán tại Abu Dhabi chưa tạo ra bước ngoặt trong nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine. Những bất đồng về lãnh thổ, các bảo đảm an ninh sau chiến tranh và vai trò của các nước châu Âu trong tiến trình hòa bình vẫn chưa được tháo gỡ.

Trưởng đoàn đàm phán Nga Vladimir Medinsky cho hay, các bên đã đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề, song vẫn tồn tại nhiều khác biệt. Theo trưởng đoàn Nga, việc xây dựng một khuôn khổ an ninh mới cho châu Âu là một trong những chủ đề trọng tâm.

Về phía Mỹ, ông Kushner đánh giá các cuộc thảo luận diễn ra khó khăn nhưng mang tính xây dựng, đồng thời thừa nhận vấn đề lãnh thổ tiếp tục là trở ngại lớn nhất đối với một thỏa thuận hòa bình toàn diện.

Theo kế hoạch được công bố, ông Kushner và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff sẽ tới Moskva trong ngày 12/11 để gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, trước khi đến Dublin (Ireland) để trao đổi với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Được biết, Kiev tiếp tục đề nghị tăng cường sự tham gia của các đối tác châu Âu vào tiến trình đàm phán. Trong khi đó, Moskva cho rằng vai trò của châu Âu cần gắn với những đề xuất cụ thể nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình.

Vòng thương lượng diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn. Dù chưa đạt được thỏa thuận ngừng bắn, kết quả về trao đổi tù binh được xem là một bước tiến nhân đạo, đồng thời tạo cơ sở để các bên tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới.