Nga và Ukraine nhất trí trao đổi tù binh quy mô lớn

Đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất). Ảnh: RUSSIA TODAY

Ông Medinsky nhấn mạnh các vấn đề nhân đạo đã được thảo luận trong quá trình đàm phán. “Chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc đối với một cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn khác. Các chi tiết sẽ sớm được công bố”, ông nói sau cuộc đàm phán ba bên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại Abu Dhabi.

Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành đàm phán tại Abu Dhabi trong hai ngày 10 và 11-11. Vòng tham vấn đầu tiên diễn ra trong 4 giờ 30 phút ngày 10-11, tiếp đó là phiên làm việc kéo dài khoảng 2 giờ ngày 11-11.

Trợ lý Tổng thống Vladimir Medinsky dẫn đầu phái đoàn Nga, trong khi người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Ukraine Rustem Umerov dẫn đầu phái đoàn Ukraine. Phía Mỹ bao gồm ông Steve Witkoff, đặc phái viên Tổng thống Mỹ và ông Jared Kushner (con rể Tổng thống Donald Trump).

Tham gia đàm phán còn có Tư lệnh tối cao NATO tại châu Âu Alexus Grynkewich cùng Ngoại trưởng UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan.

Các bên tập trung xây dựng cơ chế ngăn ngừa các mối đe dọa, tăng cường ổn định khu vực, thảo luận những nội dung chủ chốt của một hệ thống an ninh toàn châu lục mới trong giai đoạn hậu xung đột.

Theo truyền thông Mỹ, ông Steve Witkoff và ông Jared Kushner đến Moscow ngày 12-11 để tham vấn thêm với Tổng thống Nga Vladimir Putin và cố gắng đạt thêm tiến triển đối với một số vấn đề liên quan đến cuộc xung đột tại Ukraine.

Theo đài truyền hình Nga Russia Today, chuyên gia phân tích chính sách đối ngoại của Nga Sergey Poletaev nhận định Washington đang có sự thay đổi đáng kể trong cách tiếp cận đàm phán. Mỹ dường như chấp nhận rằng thỏa thuận hòa bình phải bao gồm những quyết định căn bản về cấu trúc an ninh châu Âu.