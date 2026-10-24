Nga và Ukraine nhất trí ngừng bắn cục bộ

Thông báo của Nhà Trắng nêu rõ, Moskva và Kiev nhất trí ngừng mọi hoạt động quân sự để tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo cũng như việc sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định.

Theo bà Melania Trump, tình hình tại Oleshky đang đặc biệt nghiêm trọng, với phần lớn cư dân còn lại là người cao tuổi cần được hỗ trợ về y tế, thuốc men, thực phẩm và nước sạch. Những người muốn rời khỏi thành phố sẽ được hỗ trợ phương tiện di chuyển tới địa điểm lựa chọn ở Nga hoặc Ukraine.

Trong khi đó, Bộ Tư lệnh quân đội Ukraine cùng ngày cam kết sẽ tuân thủ lệnh ngừng bắn trong một khu vực được chỉ định tại Oleshky. Tổng Tham mưu trưởng Các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cũng cho biết quân đội nước này sẽ bắt đầu thực thi lệnh ngừng bắn từ ngày 27/10.