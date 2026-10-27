Nga và Ukraine ngừng bắn nhân đạo tại Oleshky

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ để chuẩn bị cho hoạt động nhân đạo tại khu vực gần Oleshky, các Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga đã ngừng bắn tại mặt trận Kherson và thiết lập "chế độ ngừng bắn", có hiệu lực từ 4h ngày 27/10 theo giờ Nga (tức 8h cùng ngày theo giờ Việt Nam).

Trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị thuộc nhóm tác chiến "Dnepr" đã thực hiện công tác rà phá bom mìn hàng ngày, loại bỏ các thiết bị nổ và bẫy mìn trên các tuyến đường chính dẫn đến Oleshky nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và công tác vận chuyển các nhu yếu phẩm.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Moskva hy vọng các bên sẽ tuân thủ các thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ chiến dịch nhân đạo. Ông lưu ý rằng cơ chế ngừng bắn tại Oleshky có thể trở thành hình mẫu để thiết lập các thỏa thuận tương tự tại những khu vực khác trong phạm vi vùng chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, quân đội Ukraine cũng tuyên bố sẽ làm "mọi thứ có thể để hỗ trợ cư dân Oleshky".

Trước đó ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky. Theo đó, hai bên nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực tiền tuyến này để tiếp tế khẩn cấp lương thực, vật tư y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi, qua hành lang an toàn đã được chỉ định. Đến nay, cả Nga và Ukraine đều chưa thông báo thỏa thuận ngừng bắn này sẽ kéo dài trong bao lâu.

Truyền thông quốc tế ghi nhận Oleshky từng có khoảng 24.000 dân trước khi xung đột toàn diện bùng phát năm 2022, nhưng hiện chỉ còn khoảng 1.700-2.000 người sinh sống. Thành phố nằm bên bờ Nam sông Dnipro, đối diện khu vực do Ukraine kiểm soát, và đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, thuốc men cùng những khó khăn về hạ tầng.