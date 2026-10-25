Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ, Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu dừng tuyệt thực

Tờ Kyiv Independent dẫn lời Thanh tra nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets hôm 24/10 cho biết ông đã thông báo với bà Picierno rằng Nga và Ukraine đạt được thỏa thuận ngừng bắn tạm thời ở Oleshky nhằm tạo điều kiện đưa hàng cứu trợ nhân đạo vào khu vực và sơ tán dân thường, bắt đầu từ ngày 27/10.

Theo ông Lubinets, thỏa thuận bao gồm việc rà phá bom mìn trên tuyến đường dẫn vào thị trấn, cung cấp thực phẩm, nước uống, thuốc men và thiết bị y tế, đồng thời bảo đảm hành lang an toàn cho dân thường.

Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu Pina Picierno. Ảnh: Nghị viện châu Âu

Khoảng 2.000 dân thường vẫn mắc kẹt tại Oleshky, nằm bên kia sông Dnipro, đối diện thành phố Kherson. Nhiều dân thường đã tìm cách rời khỏi thành phố qua các tuyến đường bị rải mìn, vốn là mục tiêu tấn công thường xuyên của máy bay không người lái (UAV).

Bà Picierno tuyên bố bắt đầu tuyệt thực hôm 20/10, yêu cầu thiết lập ngay lập tức lệnh ngừng bắn vì mục đích nhân đạo tại thành phố trên. Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu nhấn mạnh lúc đó: “Đã đến lúc chúng ta cùng hành động để hoạt động ngoại giao mang lại kết quả cụ thể và không ai phải thiệt mạng trong im lặng”.

Lệnh ngừng bắn tạm thời ở thành phố Oleshky là nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump với vai trò trung gian, người đã trao đổi với cả phía Nga và Ukraine.

“Các quan chức dân sự, không thuộc lực lượng quân đội, của hai nước sẽ phối hợp đến thăm người dân Oleshky tại nhà riêng để xác định mức độ hỗ trợ mà họ cần. Những người muốn sơ tán sẽ nhận được hỗ trợ và phương tiện vận chuyển đến địa điểm mà họ lựa chọn. Tôi dự đoán một số người sẽ muốn đến Nga, trong khi những người khác muốn đến Ukraine”, bà Trump nói.