Nga và Ukraine ngừng bắn cục bộ nhờ nỗ lực của bà Melania Trump

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: EPA

Theo thông báo ngày 23/10 của Nhà Trắng, thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại Oleshky bắt đầu có hiệu lực vào ngày 29/10. Nga và Ukraine đã xác nhận thông tin này.

Oleshky nằm ở miền nam Ukraine, ngay bên kia sông Dnipro tại vùng Kherson. Trước khi xung đột nổ ra, Oleshky có khoảng 24.000 dân. Thành phố tiền tuyến này đã gần như bị cắt đứt nguồn cung thiết yếu và các dịch vụ cơ bản trong nhiều tháng. Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tình trạng rải mìn từ xa đã cản trở hoạt động chuyển hàng cứu trợ cũng như sơ tán người dân, khiến khoảng 1.500 - 2.000 dân thường bị mắc kẹt trong thành phố, phần lớn là người cao tuổi.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump, người trước đó bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực nhân đạo tại Oleshky, mô tả tình hình tại đây là “vô cùng nghiêm trọng”, đồng thời gọi thành phố này là “một đô thị tiền tuyến bên bờ vực thảm họa”.

Bà Trump cho biết: “Những người còn lại chủ yếu là cư dân cao tuổi đang rất cần được chăm sóc y tế và cần thuốc men, thực phẩm, nước sạch”. Đệ nhất phu nhân Mỹ nói đại diện dân thường của Nga và Ukraine sẽ đánh giá nhu cầu của người dân, đồng thời hỗ trợ tổ chức sơ tán đến một trong hai nước, tùy theo nguyện vọng của từng người.

Đài RT dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các quan chức quân sự đang phối hợp để xác định thời điểm thực hiện lệnh ngừng bắn. Ông Peskov hoan nghênh những nỗ lực của bà Trump, đồng thời đánh giá bà đã có “đóng góp đáng kể” choh hoạt động nhân đạo này.

Moscow cáo buộc Kiev cố tình tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo bằng cách tấn công các tuyến đường vận chuyển hàng hóa dân sinh và cản trở hoạt động đưa hàng cứu trợ vào khu vực.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã thảo luận về cuộc khủng hoảng trong một cuộc điện đàm hồi đầu tháng này. Theo Điện Kremlin, hai nhà lãnh đạo nhất trí rằng Ủy viên Nhân quyền Nga Yana Lantratova sẽ duy trì liên lạc với văn phòng của bà Trump về các nỗ lực nhân đạo.