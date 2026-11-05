Nga và Ukraine nêu vấn đề ưu tiên thảo luận tại Abu Dhabi

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo hãng tin TASS, ngày 4-11 (giờ địa phương), Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết các vấn đề liên quan đến bảo đảm an ninh cho Nga và Ukraine sẽ là vấn đề được đàm phán. Ông nhấn mạnh những vấn đề này phải bảo đảm lợi ích của các bên.

Về thành phần tham dự, ông Dmitry Peskov xác nhận Trợ lý Tổng thống Nga Vladimir Medinsky sẽ tiếp tục dẫn đầu phái đoàn nước này. Danh sách đầy đủ các thành viên đoàn Nga sẽ được công bố vào thời điểm thích hợp. Đại diện các nước châu Âu sẽ không tham gia đàm phán tại Abu Dhabi, do đây là cuộc gặp theo định dạng ba bên.

Cũng theo ông Dmitry Peskov, Đặc phái viên của Tổng thống Nga về Hợp tác Kinh tế và Đầu tư với Nước ngoài Kirill Dmitriev cùng Ủy viên Nhân quyền NgaYana Lantratova, sẽ đại diện cho phía Nga tham dự cuộc gặp với Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump ngày 5-11, nhằm tiến tới việc hoàn tất các thủ tục hậu cần cho vòng đàm phán tại Abu Dhabi.

Trước đó, Nhà Trắng thông báo trong tuần này, Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump tiếp đại diện Nga và Ukraine tại Nhà Trắng. Ngày 5-11, bà Melania Trump dự kiến phát biểu về thỏa thuận ngừng bắn nhân đạo tạm thời tại khu vực tiền tuyến Oleshky do bà vận động trung gian.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Ảnh: VCG

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố các ưu tiên của Kiev tại cuộc đàm phán, gồm chấm dứt tấn công nhằm vào cơ sở năng lượng và hạ tầng thiết yếu, khơi thông hoạt động vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen, tăng cường trao đổi tù binh và chuẩn bị cuộc gặp cấp lãnh đạo ba bên với sự tham gia của châu Âu. Ông Zelensky cũng cho biết, Ukraine muốn thảo luận về các bảo đảm an ninh và gói hỗ trợ tái thiết đất nước.

Ngày 4-11 (giờ địa phương), trang thông tin chính thức của Tổng thống Ukraine công bố quyết định trao tặng Huân chương Công chúa Olga hạng nhất cho Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Đây là phần thưởng nhà nước cao quý của Ukraine nhằm vinh danh những đóng góp xã hội và từ thiện nổi bật của bà đối với người dân vùng chiến sự.