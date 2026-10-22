Nga và Ukraine hướng tới vòng đàm phán ba bên mới với Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: TTXVN phát)

Ngày 21/10, Nga và Ukraine cho biết sẵn sàng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, sau các cuộc tiếp xúc giữa Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff với lãnh đạo hai nước.

Trao đổi với báo giới, Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, cho biết cuộc gặp kéo dài gần 3 giờ giữa Tổng thống Vladimir Putin và Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff tại St. Petersburg diễn ra thẳng thắn, tập trung vào tình hình Ukraine và các phương án khôi phục đàm phán ba bên.

Tổng thống Putin đã thông báo với ông Witkoff rằng Moskva về nguyên tắc sẵn sàng nối lại đàm phán vào khoảng ngày 10/11, với nội dung trọng tâm là xây dựng hệ thống an ninh cho Nga và Ukraine sau khi xung đột kết thúc.

Cũng theo ông Ushakov, cuộc trao đổi cũng đề cập những đề xuất mới do phía Ukraine và các quan chức châu Âu đưa ra trong các cuộc thảo luận tại Na Uy. Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực trung gian của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump và các đặc phái viên, đồng thời trao đổi với phía Mỹ về các biện pháp hướng tới một nền hòa bình lâu dài và bền vững tại Ukraine.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov mô tả cuộc gặp là thực chất, song cho biết hai bên chưa đạt thỏa thuận về chuyến thăm Nga tiếp theo của ông Witkoff.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã nhận được thông tin về việc Moskva ủng hộ đề xuất tổ chức cuộc họp ba bên do Mỹ đưa ra và Ukraine cũng nhất trí với sáng kiến này.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trao đổi với Tổng thống Putin về việc giải quyết xung đột Nga – Ukraine, đồng thời bày tỏ tin tưởng các bên đang tiến gần hơn tới mục tiêu chấm dứt chiến sự.

Đặc phái viên Witkoff cũng đánh giá cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga tại thành phố St. Petersburg là “mang tính xây dựng,” song thừa nhận vẫn còn nhiều vấn đề quan trọng cần giải quyết.

Trong tuyên bố trên mạng xã hội, ông Witkoff cho biết các cuộc thảo luận sẽ được tiếp nối bằng đàm phán ba bên ở cấp kỹ thuật, đồng thời nhấn mạnh cam kết của Tổng thống Trump trong việc thúc đẩy chấm dứt xung đột.

Đặc phái viên Jared Kushner cũng nhận định các cuộc trao đổi tại Oslo (Na Uy) và St. Petersburg đã đem lại những tiến triển đáng khích lệ, tạo cơ hội thực tế để giải quyết xung đột và xây dựng khuôn khổ hòa bình lâu dài./.