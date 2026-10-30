Nga và Ukraine hoàn tất rà phá bom mìn trên tuyến đường dẫn vào Oleshky

Một toà chung cư bị phá huỷ trong xung đột tại Izyum thuộc vùng Kharkiv, Ukraine ngày 20/2/2023. Ảnh tư liệu - minh họa: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Cao ủy Nhân quyền Nga Yana Lantratova cho biết các đoàn xe chở hàng cứu trợ đã sẵn sàng tiến vào thị trấn. Người dân có nguyện vọng rời khỏi khu vực có thể bắt đầu di chuyển từ 14h ngày 29/10, với các biện pháp an ninh được triển khai. Phía Nga dự kiến bắt đầu phân phát hàng cứu trợ sau 14h30 cùng ngày.

Về phía Ukraine, Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Dmytro Lubinets cũng xác nhận việc rà phá bom mìn trên các tuyến đường phục vụ hoạt động nhân đạo tại Oleshky đã hoàn tất.

Bà Lantratova cho biết đang phối hợp các bước tiếp theo với ông Lubinets và đại diện Mỹ. Các nhà báo cũng có mặt tại hiện trường để đưa tin và tiếp xúc trực tiếp với người dân. Theo phía Nga, hàng chục tấn hàng cứu trợ đã được chuyển đến Oleshky, gồm thực phẩm như bột mì, ngũ cốc, đường, thịt và cá đóng hộp, dầu thực vật; các sản phẩm vệ sinh, nhiên liệu cho máy phát điện và thuốc men, trong đó có kháng sinh và insulin.

Oleshky nằm ở bờ trái sông Dnieper, đối diện thành phố Kherson của Ukraine. Theo thông tin được phía Nga công bố, tình hình tại thị trấn này căng thẳng do các cuộc pháo kích. Trong tổng số khoảng 26.000 người dân trước năm 2022, hiện còn khoảng 2.000 - 6.000 người ở lại.

Trước đó ngày 23/10, Nhà Trắng thông báo Đệ nhất Phu nhân Mỹ Melania Trump đã hỗ trợ đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ giữa Nga và Ukraine tại Oleshky. Theo đó, hai bên nhất trí tạm dừng mọi hoạt động quân sự tại khu vực tiền tuyến này để tiếp tế khẩn cấp lương thực, vật tư y tế, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc sơ tán người dân, đặc biệt là người cao tuổi, qua hành lang an toàn đã được chỉ định. Thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực trong khu vực kể từ 4h sáng giờ Moskva ngày 27/10 cho đến ngày 1/11. Cho đến nay các bên đều cho biết không ghi nhận vi phạm nào.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ngày 29/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết hoạt động nhân đạo tại Oleshky, với sự hỗ trợ của Đệ nhất phu nhân Mỹ, nhằm cung cấp viện trợ cho người dân. Ông cũng đề cập tình hình tại thị trấn này và cho rằng cần giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động rà phá bom mìn trên những tuyến đường tiếp cận khu vực. Theo kênh Fox News, Nga và Ukraine cũng đã nhất trí về việc cung cấp viện trợ hằng tháng cho tỉnh Kherson sau hoạt động nhân đạo tại Oleshky.

Trong diễn biến khác, Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha cho biết Kiev đã chuyển tới nhà lãnh đạo Nga đề xuất của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về việc tổ chức cuộc gặp để thảo luận những vấn đề phức tạp và nhạy cảm nhất trong quan hệ hai nước, trong đó có vấn đề lãnh thổ.

Trả lời phỏng vấn báo Helsingin Sanomat của Phần Lan, được đăng tải ngày 29/10, ông Sybiha cho biết Ukraine cũng ủng hộ cuộc điện đàm gần đây giữa Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store và Tổng thống Putin.

Theo Ngoại trưởng Ukraine, các nội dung chính được đề cập trong cuộc điện đàm là khả năng đạt được lệnh ngừng bắn và tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa lãnh đạo Nga và Ukraine. Ông Sybiha giải thích Ukraine mong muốn chấm dứt xung đột nên cần tận dụng mọi kênh liên lạc để thúc đẩy các nỗ lực hòa bình. Ông nhấn mạnh Kiev coi cuộc gặp giữa lãnh đạo Ukraine và Nga là yếu tố quan trọng để đạt tiến triển trong tiến trình giải quyết xung đột. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Ukraine cho rằng đề xuất của Moskva về việc Tổng thống Zelensky tới Nga để tiến hành đàm phán không phải là phương án có thể xem xét nghiêm túc.