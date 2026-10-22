Nga và Ukraine giao tranh dữ dội sau chuyến thăm của Đặc phái viên Mỹ

Một khu vực ở Kiev bị tấn công trong đêm 21, rạng sáng 22/10. Ảnh Reuters.

Theo cơ quan tình trạng khẩn cấp quốc gia Ukraine, các cuộc tấn công của Nga nhằm vào thủ đô Kiev xuyên đêm đến rạng sáng 22/10 đã làm ít nhất 1 người chết và 22 người bị thương, trong đó có 4 trẻ em. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết cơ sở hạ tầng tàu điện ngầm tại Cầu Pivdenny bắc qua sông Dnipro cũng đã bị hư hại.

Trong khi đó, Thị trưởng Moskva Sergei Sobyanin xác nhận Ukraine đã phóng tới 630 máy bay không người lái (UAV) vào khu vực, trong đó 163 chiếc nhắm thẳng vào thủ đô. Hầu hết số UAV này đã bị đánh chặn nhưng vụ tấn công đã làm 2 người bị thương. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga cũng phá hủy 70 UAV tại khu vực Tula lân cận và ghi nhận một người khác bị thương tại vùng Lipetsk.

Chuỗi giao tranh nổ ra ngay sau khi Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff gặp Tổng thống Vladimir Putin tại Cung điện Constantine ở St. Petersburg ngày 21/10. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Nga đã thả một công dân Mỹ đang bị giam giữ như một "cử chỉ thiện chí". Đáp lại, ông Witkoff đã ca ngợi ông Putin là một "nhà nhân đạo".

Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó nhận định rằng cuộc chiến Nga - Ukraine có thể đang tiến đến gần hồi kết hơn bao giờ hết. Ông Trump đồng thời trì hoãn một làn sóng trừng phạt mới nhằm vào Nga, bảo vệ đây là quyết định cần thiết để đổi lấy tự do cho công dân Mỹ nói trên.

Trong những ngày gần đây, ông Trump đã chuyển hướng sự chú ý sang ông Putin với việc công bố một thỏa thuận cho phép Nga - quốc gia đang chịu nhiều lệnh trừng phạt - bán dầu diesel. Động thái này nhằm hạ nhiệt giá nhiên liệu toàn cầu vốn đang tăng vọt do cuộc chiến Mỹ - Israel nhắm vào Iran. Đặc phái viên Witkoff bày tỏ sự "biết ơn" đối với thỏa thuận diesel này, song quyết định trên lập tức làm dấy lên sự không hài lòng tại Kiev và trên khắp châu Âu.

Trước các diễn biến mới, Điện Kremlin tỏ ra thận trọng. Dù tuyên bố "về nguyên tắc" sẵn sàng khởi động lại đàm phán do Mỹ làm trung gian, Moskva cảnh báo các đề xuất hòa bình của Ukraine và châu Âu hiện thiếu "thực chất". Tổng thống Putin tiếp tục bác bỏ đàm phán trực tiếp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy và kiên quyết bảo lưu mục tiêu kiểm soát phần còn lại của miền đông Ukraine. Cuộc chiến bùng phát từ tháng 2/2022 này đến nay đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người, trở thành cuộc xung đột tàn khốc nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến II.