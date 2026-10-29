Nga và Ukraine đồng ý duy trì viện trợ nhân đạo tại Kherson

Theo Fox News ngày 28-10, thỏa thuận có sự hỗ trợ và điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump.

Thỏa thuận nhằm duy trì việc chuyển hàng cứu trợ và hỗ trợ dân thường rời khỏi khu vực do Nga kiểm soát. Các hoạt động sẽ được tổ chức tùy theo nhu cầu thực tế, nhưng với tần suất ít nhất mỗi tháng một lần. Fox News cho biết đã tiếp cận các trang tài liệu có chữ ký liên quan đến thỏa thuận.

Theo The Kyiv Post, chiến dịch tại Oleshky bao gồm chuyển thực phẩm, nước uống, thuốc men và hỗ trợ y tế, đồng thời tạo điều kiện để những người muốn sơ tán được rời đi an toàn.

Nhà Trắng ngày 23-10 cho biết đại diện dân sự hai nước sẽ đến từng nhà để đánh giá nhu cầu. Bà Melania Trump khẳng định những người tự nguyện sơ tán sẽ được hỗ trợ phương tiện di chuyển đến địa điểm do họ lựa chọn.

Lệnh ngừng bắn nhân đạo có hiệu lực từ 3 giờ ngày 27-10 theo giờ Kiev và dự kiến kéo dài đến 22 giờ 59 ngày 1-11. Khoảng thời gian này được sử dụng để chuẩn bị chuyển hàng cứu trợ, rà phá mìn trên các tuyến đường tiếp cận và tổ chức sơ tán dân thường.

Ngày 28-10, Ủy viên nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets cho biết 30 giờ đầu tiên của lệnh ngừng bắn đã trôi qua mà không xảy ra sự cố. Ông đánh giá cao việc duy trì liên lạc với phía Nga, đồng thời cảm ơn bà Melania Trump và các cộng sự vì hỗ trợ điều phối hoạt động nhân đạo.