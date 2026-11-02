Nga và Ukraine đồng loạt thông báo ứng dụng cảnh báo không kích bị tấn công mạng.

Theo AFP, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đăng trên Telegram cho biết ứng dụng của bộ bị tấn công mạng quy mô lớn, cho phép đối tượng tấn công gửi thông tin giả tới công chúng, đội ngũ kỹ thuật đang nỗ lực khắc phục.

Trong khi đó, Không quân Ukraine và cơ quan chống thông tin sai lệch của nước này khuya hôm qua (1/11) đăng bài cho biết ứng dụng cảnh báo phòng không có thể bị lực lượng thù địch gây nhiễu.

Người phát ngôn Không quân Ukraine Yuriy Ignat xác nhận với AFP rằng ứng dụng đã bị tin tặc xâm nhập.

Hiện chưa rõ hai vụ việc tại Ukraine và Nga có liên quan với nhau hay không.

Các vụ tấn công mạng xảy ra ngay sau khi thỏa thuận ngừng bắn cục bộ tại khu vực Kherson hết hiệu lực vào tối 1/11. Đây là khoảng thời gian ngừng giao tranh dài nhất, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022.

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