Nga và Ukraine cùng phát tín hiệu đối thoại, nhưng bất đồng về địa điểm gặp thượng đỉnh

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong cuộc họp báo tại Kiev. Ảnh: Kyodo/TTXV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành đàm phán ở cấp lãnh đạo nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Theo hãng thông tấn nhà nước Ukraine Ukrinform, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đưa ra tuyên bố trên trong cuộc phỏng vấn với đài CNN.

Trả lời câu hỏi về việc liệu ông có sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Thổ Nhĩ Kỳ hay không, Tổng thống Zelensky nói: "Có, chúng tôi sẵn sàng. Chúng tôi sẵn sàng tham dự cuộc gặp này tại Thổ Nhĩ Kỳ. Lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ về vấn đề này rất rõ ràng. Lập trường của Tổng thống Erdogan cũng rất rõ ràng. Chúng tôi có mối quan hệ gần gũi và tốt đẹp với Thổ Nhĩ Kỳ".

Tổng thống Zelensky cho rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đóng vai trò trung gian hòa giải thiết thực và phù hợp với thực tế, đồng thời nhắc lại sự ủng hộ của Ankara đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

Ông Zelensky nhấn mạnh: "Tôi biết Tổng thống Erdogan có kênh liên lạc riêng với ông Putin. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ việc tổ chức cuộc gặp tại Thổ Nhĩ Kỳ".

Theo Tổng thống Ukraine, mặc dù các nhóm chuyên gia kỹ thuật và phái đoàn đã tiến hành đàm phán theo nhiều hình thức khác nhau, nhưng cuộc chiến vẫn tiếp diễn.

Ông Zelensky nhấn mạnh cần có cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo, bởi người dân mong đợi chiến tranh chấm dứt và tiến trình ngoại giao đạt được những bước tiến cụ thể.

Ông Zelensky nói: "Các nhóm chuyên gia kỹ thuật có thể gặp khó khăn trong việc đạt được kết quả tại các cuộc họp. Nhưng tôi không nghĩ có vấn đề nào mà chúng tôi, với tư cách là những nhà lãnh đạo, không thể giải quyết nếu thể hiện quyết tâm. Đó là lý do tôi muốn tham gia cuộc gặp với tư cách là một trong những người có quyền đưa ra quyết định".

Ngoài ra, Tổng thống Zelensky cho rằng các vấn đề bảo đảm an ninh, tái thiết Ukraine và lãnh thổ cần được thảo luận ở cấp lãnh đạo.

Trước đó, ngày 31/10, Tổng thống Zelensky đã gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Istanbul. Hai nhà lãnh đạo thảo luận khả năng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình tại Thổ Nhĩ Kỳ, trong bối cảnh các bên đang chuẩn bị nối lại thương lượng theo cơ chế ba bên Nga - Mỹ - Ukraine trong tháng 11.

Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Về phía Nga, Trợ lý Điện Kremlin, ông Yury Ushakov đề xuất tổ chức các vòng đàm phán ban đầu giữa Nga, Mỹ và Ukraine theo cơ chế ba bên, đồng thời cho biết đại diện châu Âu có thể tham gia ở giai đoạn sau.

Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách chính sách đối ngoại Yury Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin chưa bao giờ từ chối đàm phán với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và sẽ nghe điện thoại nếu nhà lãnh đạo Ukraine gọi đến.

Theo hãng thông tấn Anadolu, tuyên bố được đưa ra trong cuộc phỏng vấn công bố ngày 1/11.

Trao đổi với một phóng viên của đài Vesti, ông Ushakov cho biết nhà lãnh đạo Nga vẫn sẵn sàng trao đổi trực tiếp với người đồng cấp Ukraine.

Ông Ushakov nói: "Tôi nghĩ tất nhiên ông ấy sẽ nghe máy. Tổng thống Putin chưa từng từ chối đàm phán dù chỉ một lần".

Ông Ushako cũng cho biết Tổng thống Zelensky có thể đến Moskva để đàm phán với Tổng thống Putin.

Ông Ushakov tuyên bố: "Ông ấy đang gửi tín hiệu qua nhiều kênh khác nhau. Ông ấy muốn đàm phán, và nếu thực sự muốn đàm phán đến vậy thì cứ đến đây".

Đề cập đến các cuộc đàm phán nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, ông Ushakov cho rằng những vòng thương lượng ban đầu nên có sự tham gia của Nga, Ukraine và Mỹ.

Ông đề xuất đại diện các nước châu Âu có thể tham gia ở giai đoạn sau, đồng thời nhấn mạnh những cuộc gặp đầu tiên nên được tổ chức theo cơ chế ba bên.

Ông Ushakov nói: "Chúng tôi đang duy trì các cuộc tiếp xúc làm việc với phía Mỹ. Vì vậy, tất nhiên, việc ít nhất các vòng đàm phán đầu tiên được tổ chức theo cơ chế ba bên là điều hợp lý".