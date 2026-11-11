Nga và Ukraine có thể trao đổi tù binh quy mô lớn

Trao đổi với báo giới, Tổng thống Ukraine cho biết “một cuộc trao đổi quy mô lớn đang được chuẩn bị”, đồng thời tiết lộ các quan chức Mỹ sẽ tới Nga để thảo luận thêm về vấn đề này. Ông Zelensky bày tỏ mong muốn trao đổi “1.000 người lấy 1.000 người hoặc có thể là 1.500 người lấy 1.500 người”.

Liên quan đến đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ, Ukraine đang diễn ra tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), nhà lãnh đạo Ukraine hài lòng với việc thay đổi cách tiếp cận của 2 đặc phái viên Tổng thống Mỹ là Jared Kushner và Steve Witkoff, đồng thời khẳng định châu Âu cần lựa chọn đại diện tham gia tiến trình thương lượng giữa Kiev và Moscow ngay trong tháng này.

Trước đó, Tổng thống Zelensky khẳng định ngày đàm phán đầu tiên giữa Ukraine và Nga tại Abu Dhabi đã diễn ra trong bầu không khí “mang tính xây dựng và khá thực chất”.

Vòng đàm phán 3 bên giữa Nga, Mỹ, Ukraine tại Abu Dhabi đã kết thúc ngày làm việc đầu tiên sau khoảng 4,5 giờ, trong bối cảnh các bên thảo luận những vấn đề liên quan đến kế hoạch xây dựng khuôn khổ an ninh cho châu Âu thời kỳ hậu xung đột. Cuộc đàm phán dự kiến tiếp tục trong ngày 11-11.