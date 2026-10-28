Nga và Ukraine ấn định ngày kết thúc ngừng bắn tại Oleshky

Về phía Ukraine, người đứng đầu khối đảng “Người đầy tớ của nhân dân” cầm quyền trong Quốc hội David Arakhamia cũng xác nhận thông tin trên.

Bà Lantratova thông báo tính đến 17 giờ 30 phút ngày 27/10 (21 giờ 30 phút theo giờ Hà Nội), không có vi phạm thỏa thuận ngừng bắn nào được ghi nhận từ cả hai phía. Trong khi đó, ông Arakhamia cho biết lệnh ngừng bắn lớn nhất được áp dụng trên đoạn chiến tuyến dài nhất ở miền Nam Ukraine, và đánh giá đây là đợt giảm leo thang lớn nhất kể từ năm 2022.

Cao ủy Nhân quyền Nga khẳng định sẽ tiếp tục làm việc với Cao ủy Nhân quyền Quốc hội Ukraine - ông Dmytro Lubinets - thông qua sự trung gian và điều phối của Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump. Theo bà, số người bày tỏ mong muốn rời đi còn không nhiều tại Oleshky vì hầu hết đã rời khỏi thị trấn.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố các sáng kiến gìn giữ hòa bình của Đệ nhất phu nhân Mỹ có thể được mở rộng sang những khu vực chiến sự khác.

Cũng trong ngày 27/10, ông Yury Ushakov, Trợ lý Tổng thống Nga, tuyên bố Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky có thể đến Moskva để đàm phán nếu ông muốn, và sẽ được đảm bảo an ninh.

Theo ông Ushakov, trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Støre và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb đã truyền đạt mong muốn của Tổng thống Ukraine về việc tổ chức những cuộc đàm phán trực tiếp với người đứng đầu Điện Kremlin.