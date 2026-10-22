Nga và Trung Quốc thúc đẩy hợp tác chiến lược, mở rộng thương mại

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã thảo luận các biện pháp mở rộng hợp tác song phương tại St. Petersburg ngày 21-10. Ảnh: Reuters

Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin đánh giá các cuộc tiếp xúc cấp cao gần đây giữa hai nước đã đạt được những thỏa thuận quan trọng, tạo cơ sở để tiếp tục phát triển hợp tác. Ông nhấn mạnh quan hệ Nga – Trung được xây dựng trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi, đồng thời khẳng định quan hệ song phương không nhằm vào bất kỳ quốc gia nào.

Ông Putin nêu rõ, cơ chế hợp tác được thiết lập cách đây 30 năm vẫn phát huy hiệu quả, góp phần thúc đẩy triển khai các thỏa thuận giữa hai bên.

Về kinh tế, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như năng lượng, công nghệ thông tin, thám hiểm vũ trụ và điện hạt nhân dân sự. Đáng chú ý, kim ngạch thương mại nông sản giữa hai nước tăng 34% trong tám tháng đầu năm 2026, cho thấy lĩnh vực này đang trở thành một động lực đáng kể trong quan hệ kinh tế song phương.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, Nga và Trung Quốc cũng thúc đẩy giao lưu nhân dân, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục. Tổng thống Putin đề cập các hoạt động thuộc chương trình giao lưu giáo dục song phương được hai nước khởi động tại Bắc Kinh hồi tháng 5.

Về phía Trung Quốc, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng phối hợp với Mátxcơva trên cơ sở các thỏa thuận cấp cao, nhằm củng cố lòng tin chính trị, mở rộng hợp tác cùng có lợi và thúc đẩy quan hệ song phương. Ông nhận định quan hệ Nga – Trung có ý nghĩa như một nhân tố ổn định trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp và chủ nghĩa đơn phương gia tăng.

Trước khi đến St. Petersburg, Thủ tướng Lý Cường đã kết thúc chuyến thăm chính thức Tajikistan và tham dự cuộc họp lần thứ 25 của Hội đồng Người đứng đầu Chính phủ các nước thành viên Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO).

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