Nga và Trung Quốc đang đàm phán về đường ống dẫn khí đốt mới, công suất lên tới 50 tỷ m3 mỗi năm

Dự án Sức mạnh Baikal (Power of Baikal) trước đây được gọi là Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2), dự kiến có chiều dài khoảng 2.600 km. (Nguồn: TASS)

Phó Thủ tướng Nga Aleksandr Novak nhấn mạnh: “Chúng tôi đang chờ các công ty hoàn tất đàm phán thương mại và hy vọng sẽ đạt được các thỏa thuận liên quan vào cuối năm nay”.

Dự án Sức mạnh Baikal (Power of Baikal) trước đây được gọi là Sức mạnh Siberia 2 (Power of Siberia 2), dự kiến có chiều dài khoảng 2.600 km, vận chuyển khí đốt từ các mỏ ở bán đảo Yamal, Bắc Cực của Nga, tới Trung Quốc qua Mông Cổ.

Tuyến đường ống được thiết kế với công suất lên tới 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm, bao gồm cả tuyến trung chuyển Soyuz Vostok trên lãnh thổ Mông Cổ.

Nếu được triển khai, dự án sẽ tạo thêm hành lang năng lượng quan trọng giữa hai nước, đồng thời giúp Nga mở rộng đầu ra cho nguồn khí đốt ở Tây Siberia - khu vực trước đây cung cấp phần lớn khí đốt cho thị trường châu Âu.

Hiện Nga đã cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Sức mạnh Siberia (Power of Siberia), dài hơn 3.000km, đi vào hoạt động từ năm 2019.

Tuyến đường ống này vận chuyển khí từ các mỏ ở Yakutia và tỉnh Irkutsk, với công suất thiết kế 38 tỷ m3 mỗi năm. Lượng khí đốt giao cho Trung Quốc qua tuyến này đạt 38,8 tỷ m3 trong năm 2025.

Nếu Sức mạnh Baikal được xây dựng với công suất dự kiến, tổng công suất danh nghĩa của hai tuyến đường ống Nga-Trung Quốc sẽ đạt khoảng 88 tỷ m3 mỗi năm.

Gazprom và CNPC đã ký biên bản ghi nhớ có tính ràng buộc pháp lý về dự án vào tháng 9/2025, trong đó dự kiến cung cấp 50 tỷ m3 khí đốt mỗi năm trong thời hạn 30 năm.

Dự án diễn ra khi Nga tìm cách bù đắp sự sụt giảm xuất khẩu sang châu Âu sau khi xung đột Ukraina leo thang năm 2022. Trước đó, châu Âu là thị trường khí đốt qua đường ống lớn nhất của Nga, còn Gazprom cung cấp khoảng 40-45% tổng lượng khí đốt nhập khẩu của Liên minh châu Âu (EU).

Các biện pháp trừng phạt của phương Tây cùng nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung của EU đã khiến lượng khí đốt Nga xuất sang châu Âu giảm mạnh.

Trong khi đó, Trung Quốc nổi lên thành khách hàng khí đốt qua đường ống lớn nhất của Nga, với tuyến Sức mạnh Siberia đã đạt công suất theo hợp đồng.

(theo RT)