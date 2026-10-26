Nga và Slovakia nối lại hợp tác liên chính phủ sau 5 năm

Tổng thống Slovakia Peter Pellegrini phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: THX/TTXVN

Phó Chủ tịch Quốc hội (Nghị viện) Slovakia, ông Tibor Gaspar, cho biết phái đoàn chính phủ Slovakia do Bộ trưởng Ngoại giao và châu Âu của Cộng hòa Slovakia Juraj Blanar dẫn đầu, đã đến Moskva ngày 25/10. Ông Gaspar lưu ý rằng việc nối lại hoạt động của Ủy ban có thể tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, khoa học, kỹ thuật và các lĩnh vực thực tiễn khác. Phạm vi và các lĩnh vực hợp tác cụ thể sẽ phụ thuộc vào các thỏa thuận giữa Nga và Slovakia, cũng như "các quy định pháp luật hiện hành và các nghĩa vụ quốc tế của Slovakia”.

Phía Nga cũng xác nhận, cuộc họp lần thứ 22 của Ủy ban liên chính phủ sẽ được tổ chức vào ngày 26/10. Bộ trưởng Giáo dục và Khoa học Valery Falkov sẽ dẫn đầu đoàn Nga tại cuộc họp. Hai bên dự kiến thảo luận về hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, nông nghiệp, bảo vệ môi trường và văn hóa.

Việc nối lại hoạt động của ủy ban liên chính phủ về hợp tác kinh tế, khoa học và kỹ thuật giữa Slovakia và Liên bang Nga, vốn bị đình chỉ sau ngày 24/2/2022, đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Slovakia Robert Fico nhất trí vào năm 2025.