Nga và quân đội Syria 'trấn' cứ địa chiến lược ở Afrin, Thổ Nhĩ Kỳ tức tối

Ngày 30.03.2018, truyền thông quân đội Syria công bố video, khẳng định lực lượng vũ trang Syria và lực lượng quân cảnh Nga đã nhận bàn giao quyền kiểm soát thị trấn Tall Riffat thuộc khu vực Afrin ở tỉnh Aleppo phía bắc Syria.

Quân cảnh Nga trong thị trấn Tal Riffat thuộc vùng Aleppo - ảnh minh họa Muraselon

Quan hệ giữa Moscow và Ankara đang căng thẳng về số phận của thị trấn chiến lược Tal Riffat, nơi liên quan đến số phận của hàng chục nghìn dân người Kurd, chạy trốn quyền cai trị của lực lượng liên minh quân sự Thổ Nhĩ Kỳ - Quân đội Syria tự do được Ankara hậu thuẫn.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan và các chỉ huy lực lượng nổi dậy FSA đã nhiều lần đe dọa sử dụng toàn bộ sức mạnh liên minh quân sự do Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo phía bắc Syria tiến công đánh chiếm thị trấn bằng không quân, pháo binh, tăng thiết giáp và các tay súng FSA.

Al-Masdar News dẫn nguồn tin quân sự ở Damascus cho biết, lực lượng dân quân người Kurd (các đơn vị bảo vệ nhân dân Kurd – YPG) và lực lượng nổi dậy do Mỹ hậu thuẫn (nhóm Jaysh al-Thuwar) đã rút quân khỏi thị trấn Tal Riffat cách đây hai tuần. Quyền kiểm soát thị trấn thuộc về lực lượng an ninh quân đội Syria và quân cảnh Nga. Nhưng do nhiều nguyên nhân khác nhau, chủ yếu là lo sợ người dân Kurd tiếp tục tháo chạy nên chính quyền Syria và bộ quốc phòng Nga không công khai rộng rãi.

Video này nhằm mục đích chứng minh là ngoài các đơn vị quân đội Syria và quân cảnh Nga, không còn lực lượng dân quân người Kurd (YPG) cũng như các nhóm vũ trang liên minh với YPG, do người Mỹ hậu thuẫn có mặt ở Afrin.

Quân đội Syria và quân cảnh Nga trong thị trấn chiến lược Tal Riffat thuộc Afrin - video Truyền thông quân đội Syria

NT

Nguyễn Thuận