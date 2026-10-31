Nga và Mỹ thống nhất tổ chức đàm phán ba bên vào giữa tháng 11

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov. Ảnh: TASS

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Vesti (Nga), ông Ushakov xác nhận cuộc đàm phán sẽ diễn ra trong tháng 11, nhấn mạnh hai bên mới chỉ đề cập khả năng tổ chức vào giữa tháng 11, chưa ấn định ngày cụ thể. Hiện quá trình trao đổi về thời gian tổ chức đã bắt đầu và phía Nga đã chuyển một số đề xuất tới Mỹ, chờ Washington phản hồi.

Trước đó, ông Ushakov từng tuyên bố Nga sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán ba bên về vấn đề Ukraine sau ngày 4-11, theo đúng hình thức đã được tiến hành trước đây, gồm Nga, Mỹ và Ukraine.

Theo ông Ushakov, thời điểm diễn ra cuộc gặp sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cả tình hình trong nước và quốc tế. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực thúc đẩy đàm phán nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột Nga - Ukraine tiếp tục được triển khai.