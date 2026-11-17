Trợ lý Tổng thống Liên bang Nga, ông Yuri Ushakov. Ảnh tư liệu: TASS/TTXVN

Trợ lý Tổng thống Nga Yury Ushakov cho biết Moskva chưa chấp thuận đề xuất để một phái đoàn châu Âu tham gia các cuộc đàm phán ba bên với Ukraine và Mỹ tại thủ đô Abu Dhabi của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE).

Theo kênh RT tối 16/11, ông Ushakov đưa ra bình luận nêu trên liên quan đến thông báo tại Dublin tuần trước, theo đó các nhà lãnh đạo Tây Âu đã nhất trí thành lập một nhóm đàm phán sau nhiều tuần xuất hiện những đồn đoán làm bộc lộ sự chia rẽ trong nội bộ phương Tây.

Phát biểu hôm 16/11, ông Ushakov cho biết: "Khi chúng tôi nhận được tín hiệu rõ ràng từ phía châu Âu về những gì họ thực sự mong muốn và những đề xuất mang tính xây dựng, thực chất mà họ có thể đưa ra nhằm góp phần đạt được giải pháp cho vấn đề Ukraine, chỉ khi đó chúng tôi mới xem xét vấn đề họ tham gia đàm phán”.

Trợ lý Tổng thống Nga nói thêm rằng có thể sẽ diễn ra thêm một số vòng đàm phán ba bên giữa Nga, Ukraine và Mỹ trước khi việc cho phép các đại diện châu Âu tham gia được xem xét.

"Các cuộc đàm phán đã được nối lại tại Abu Dhabi và các bên nhất trí sẽ tiếp tục. Ngày tổ chức vòng tiếp theo vẫn chưa được ấn định", ông nói, đồng thời cho biết mặc dù một số bên đề xuất mở rộng thành phần tham gia, "điều này chưa được thống nhất với chúng tôi".

Trước đó vào hôm 13/11, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa thông báo rằng đại diện các thể chế Liên minh châu Âu (EU) và năm quốc gia gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan sẽ tham gia vòng đàm phán hòa bình tiếp theo về Ukraine.

Thông báo được đưa ra sau nhiều tuần bất đồng về việc ai sẽ đại diện cho châu Âu, trong đó Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách đối ngoại Kaja Kallas, người có lập trường cứng rắn công khai đối với Nga, là một trong những nhân vật muốn đảm nhận vai trò dẫn dắt.

Thay vì bổ nhiệm một đặc phái viên duy nhất, các nhà lãnh đạo châu Âu đã lựa chọn thành lập một phái đoàn gồm đại diện nhiều quốc gia.

Những bất đồng bộc lộ rõ khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb và Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Store có cuộc điện đàm hiếm hoi với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 27/10, khiến các nhà lãnh đạo châu Âu khác lên tiếng chỉ trích.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen chỉ trích động thái này, cho rằng cuộc điện đàm không được phối hợp với các đối tác châu Âu.

Trong khi đó, ông Stubb và ông Store khẳng định họ đã tham vấn Ukraine và tiến hành cuộc trao đổi với tư cách đại diện cho quốc gia của mình, chứ không phải toàn bộ châu Âu.

Phần lớn các nhà lãnh đạo Tây Âu đã tránh tiếp xúc trực tiếp với Moskva kể từ khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, nhằm cô lập Nga về mặt ngoại giao.

Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, họ đã tăng cường nỗ lực giành một vị trí tại bàn đàm phán, trong bối cảnh Moskva và Washington đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao.

Moskva nhiều lần đặt câu hỏi về mức độ đáng tin cậy của châu Âu, với lý do các nước này tiếp tục cung cấp vũ khí và tài chính cho Ukraine, đồng thời đề cập đến sự cần thiết phải khiến Nga chịu một thất bại chiến lược.

Điện Kremlin cũng bác bỏ những lời kêu gọi của Brussels về một lệnh ngừng bắn vô điều kiện, lập luận rằng điều đó chỉ giúp Kiev có thêm thời gian để tái tổ chức và củng cố lực lượng.

Thông báo tại Dublin được đưa ra sau các cuộc đàm phán ở Abu Dhabi tuần trước, nơi các đại diện châu Âu tham dự những cuộc thảo luận riêng nhưng không được tham gia các cuộc đàm phán chính giữa Nga, Ukraine và Mỹ.

Sau các cuộc gặp tiếp theo với Tổng thống Putin tại Moskva và nhà lãnh đạo Ukraine Volodymyr Zelensky tại Dublin, hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner cho biết cả hai bên đã đồng ý đưa các đại diện châu Âu vào vòng đàm phán tiếp theo.

Ông Kushner cho rằng việc mở rộng thành phần tham gia sẽ cho phép các bên thảo luận về những cơ chế an ninh rộng lớn hơn của châu Âu, bên cạnh các tranh chấp lãnh thổ giữa Nga và Ukraine.

Vào ngày 13/11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chỉ trích những tín hiệu trái ngược từ châu Âu: một mặt nói về hòa bình, mặt khác lại lên kế hoạch triển khai quân đội tới Ukraine, điều mà Nga phản đối.