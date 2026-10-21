Nga và Iran mở rộng hợp tác chiến lược

Nga và Iran khẳng định tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, phối hợp tại các diễn đàn đa phương và thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề khu vực. Đây là nội dung nổi bật tại các cuộc trao đổi trong khuôn khổ chuyến thăm Iran của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ngày 19/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. (Ảnh: THX/TTXVN)

Hãng thông tấn TASS dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: Hai bên hài lòng về kết quả tích cực của đối thoại chính trị, hợp tác chặt chẽ ở cấp chính phủ và ngành, cũng như giữa các nghị viện, khu vực và cộng đồng doanh nghiệp. Chương trình nghị sự hiện nay tập trung vào việc tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thực hiện các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước.

Phát biểu tại họp báo sau hội đàm ở Tehran, Bộ trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp Iran Abbas Araghchi đều nhấn mạnh thỏa thuận Đối tác chiến lược toàn diện Nga-Iran đã mở ra những bước phát triển mới trong quan hệ song phương và là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục mở rộng hợp tác. Nga và Iran tiếp tục thực hiện thỏa thuận về kinh tế và đầu tư, như các dự án vận tải, hậu cần và năng lượng.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, hai bên tái khẳng định tiếp tục quan tâm và phối hợp thúc đẩy nỗ lực chung trong các khuôn khổ hợp tác khu vực và quốc tế, như Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Liên minh Kinh tế Á-Âu (EAEU), Liên hợp quốc.