Nga và Iran cam kết mở rộng hợp tác song phương

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 27/10 bên lề Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 8 Diễn đàn các nước xuất khẩu khí đốt (GECF) tại Moskva. (Ảnh: kremlin.ru)

Phát biểu tại cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh, Moskva và Tehran có nhiều lợi ích chung và bày tỏ hy vọng tình hình Trung Đông sẽ phát triển theo chiều hướng tích cực. Bên cạnh đó, người đứng đầu Điện Kremlin cũng nêu rõ, Nga đang thực hiện đầy đủ mọi nghĩa vụ trong tất cả các dự án chung với Iran, trong đó có dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Bushehr.

Ngoài ra, Tổng thống ghi nhận kim ngạch thương mại hai chiều giữa Nga và Iran tăng 10,4% trong 8 tháng đầu năm 2026 so với cùng kỳ năm ngoái.

Về phần mình, Tổng thống Pezeshkian đánh giá quan hệ thương mại Iran-Nga “đang mở rộng và phát triển từng ngày” và hướng tới “chủ nghĩa đa phương rộng lớn hơn, cũng như tăng cường hợp tác với các quốc gia khác”. Nhà lãnh đạo Iran cũng nêu bật quyết tâm của Tehran và Moskva trong công cuộc thúc đẩy quan hệ song phương trên các lĩnh vực khoa học, kinh tế, công nghiệp, văn hóa, an ninh và quân sự.

Thông cáo của Văn phòng Tổng thống Iran cho biết, tại cuộc hội đàm, hai nhà lãnh đạo còn thảo luận về chủ đề phát triển hợp tác song phương trong lĩnh vực dầu khí, “mở rộng trao đổi kinh tế và tận dụng tiềm năng chung để thúc đẩy các dự án chung”.